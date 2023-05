Östlund om vinnarfilmen: Så en film ska vara

Guldpalmen: "Anatomie d’une chute" ("Anatomy of a fall") av Justine Triet

Grand prix: "The zone of interest" av Jonathan Glazer

Juryns pris: "Kuolleet lehdet" ("Fallen leaves") av Aki Kaurismäki

Bästa regi: Tran Anh Hung för "La passion de Dodin Bouffant"

Bästa manliga skådespelare: Koji Yakusho för "Perfect days"

Bästa kvinnliga skådespelare: Merve Dizdar för "About dry grasses"

Bästa manus: Sakamoto Yuji för "Monster"

Hedersguldpalmen: Harrison Ford och Michael Douglas

Bästa kortfilm: "27" av Flóra Anna Buda

Fipresci-priset: "The zone of interest" av Jonathan Glazer

Bästa film i sektionen Un certain regard: "How to have sex" av Molly Manning Walker