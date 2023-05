Rekordresultat för Stim

Rekord är också utbetalningen till Stims anslutna låtskrivare, tonsättare och förlag på 2,2 miljarder kronor.

Stim konstaterar även att den mest spelade låten under fjolåret är The Weeknds "Blinding lights", följt av densammes "Save your tears" och Imagine Dragons "Believer". På sjätte plats kommer The Cardigans 90-talsklassiker "Lovefool".