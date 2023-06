Minogue i topp för första gången på årtionde

Kylie Minogues låt "Padam padam" har tagit sig in på den brittiska tio i-topplistan, vilket är första gången på ett årtionde som artisten har en låt med där, skriver BBC. Senast var 2010, då "All the lovers" fick en tredjeplacering.

Det gör också Minogue till en av bara fyra kvinnor som har haft låtar i den brittiska topp tio under fem olika decennier – i sällskap av Cher, Lulu och Diana Ross. Låtens titel kommer från Edith Piafs kända sång med samma namn och i Minogues tappning är den onomatopoetisk: den ska härma ljudet av hjärtslag. Men ordet har också börjat användas av fans för allt från hejdå till vad man tycker om någons kläder. — Folk är så roliga. Det har blivit ett substantiv, ett verb, ett adjektiv. Det har fått sitt eget liv och det är så kul att se vad folk gör, säger Kylie Minogue.