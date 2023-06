Fortsatt fiasko för "The Flash"

DC-universumets senaste stora produktion hade ett intäktstapp på 72 procent jämfört med premiärhelgen förra veckan. Ett katastrofalt resultat enligt branschpressen. Biljettintäkterna för filmens andra helg på bio uppgick till 15,8 miljoner dollar, motsvarande ungefär 170 miljoner kronor.

I stället var det Marvel-superhjälten Spiderman, med den animerade filmen "Spider-Man: Across the spiderverse", som blev etta på listan trots att den gått på bio i fyra veckor. Filmen har nu dragit in över fem miljarder kronor i biljettintäkter globalt.

Tvåa på listan, för andra veckan i rad, var den Pixar-animerade Disneyfilmen "Elemental". Trea kom den nya Jennifer Lawrence-komedin "No hard feelings".