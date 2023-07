Nytt konsertdatum för Lucianoz på Gröna Lund

Hollywoodstudior säger att de erbjöd en miljard

De stora film- och tv-bolagen i Hollywood uppger att de erbjöd skådespelarna höjda ersättningar och förbättrade förmåner till ett värde av mer än en miljard dollar men att skådespelarnas fackförening, Sag-Aftra, ändå valde att utlysa strejk, skriver Reuters . Uppgiften kommer från Arbetsgivarorganisationen The Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) som bland annat representerar företag som Netflix, Walt Disney och Warner Bros Discovery.