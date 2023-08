Scorsese sörjer Robertsons död

Robertson hade precis färdigställt musiken till Martin Scorseses kommande film "Killers of the flower moon", som var deras 14:e samarbete, när han gick bort. Artisten arbetade på Scorseses "Wolf of Wall Street", "Gangs of New York", "Casino" med flera. The Bands legendariska avskedskonsert 1976 skildrades också i regissörens dokumentär "The last waltz" från 1978. Robertson fortsatte med en framgångsrik solokarriär, som började med ett självbetitlat debutalbum 1987.

Efter Robertsons bortgång skickade Scorsese ett uttalande till Billboard :

"Robbie Robertson var en av mina närmaste vänner, en konstant i mitt liv och i mitt arbete. Jag kunde alltid gå till honom som en förtrogen. En samarbetspartner. En rådgivare. Jag försökte vara densamme för honom. Långt innan vi någonsin träffades spelade hans musik en central roll i mitt liv – och miljontals andra människor över hela världen. The Bands musik, och senare Robbies egen solomusik, verkade komma från den djupaste platsen i hjärtat av denna kontinent, dess traditioner och tragedier och glädjeämnen. Det säger sig självt att han var en jätte, att hans effekt på konstformen var djup och bestående. Det finns aldrig tillräckligt med tid med någon du älskar. Och jag älskade Robbie."

Robbie Robertson blev 80 år gammal.