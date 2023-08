Wilcos frontman ger ut bok – gör turné

"World within a song: Music that changed my life and life that changed my music", som ges ut i november, innehåller reflektioner kring låtar av vitt skilda artister som Otis Redding, Replacements och Billie Eilish.

Tweedy säger själv, enligt Pitchfork, att boken är "den jag antagligen skulle ha skrivit först om jag hade varit mer ambitiös och mer klarsynt om vad jag bryr mig mest om i världen", det vill säga "andra människors låtar".

Bokturnén börjar den 5 november i Chicago. Wilcos nya album "Cousin" kommer den 29 september.