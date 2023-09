"Taxi driver" inspiration för nya storserien

Ålder: 64.

Född i Paris av svenska föräldrar, hennes pappa var chef på Handelsbanken.

Studerat vid American Film Institute i Los Angeles.

Har verkat främst i Frankrike sedan 1980-talet.

Regisserat i Sverige: några Johan Falk-filmer, tv-serien "Inte utan skuld" och Netflixthrillern "Den osannolika mördaren" om Skandiamannen med Robert Gustafsson i huvudrollen.

Internationellt: Tv-serierna "Sagan om ringen: Maktens ringar", "The consultant" och "The continental: From the world of John Wick", alla för Prime Video.