Ny låt av Sinéad O’Connor spelas i BBC-serie

En ny låt från den avlidna sångerskan Sinéad O'Connor premiärspelades i BBC-programmet "The woman in the wall" i helgen, skriver NME.

Serien handlar om institutionerna Magdalene Laundries, som drevs av katolska nunnor på Irland från 1700-talet fram till 1990-talet. De har liknats vid arbetsläger för unga ensamstående mammor. Sinéad O'Connor skrev låten "The Magdalene song" om företeelsen och gav tillstånd till produktionen att använda den i serien innan hon gick bort i juli, 56 år gammal. I låten sjunger O'Connor om smärtan i att förlora ett barn och sina egna erfarenheter från en liknande institution hon vistades på som 15-åring. Regissören David Holmes säger till The Guardian att han tog bort musiken på första halvan av inspelningen så att "The Magdalene song" sjungs a cappella till att börja med. — Det var otroligt att höra och se Sinéads röst och hur innebörden av sången flätades samman med historien, säger han.