Nyköpta storföretaget satsar på expansioner

Nyheterna släpptes på Blizzcon, företagets egna event för fans som hålls på plats i Anaheim i Kalifornien, USA. "World of warcraft", onlinerollspels-långköraren, kommer att få inte bara en utan tre expansioner framöver – samtliga sammanlänkade under namnet "Worldsoul saga". Den första delen, "The war within", kommer nästa år.

Även monsterspöarfesten "Diablo 4" får ett tilläggspaket, "Vessel of hatred", som väntas under senare delen av 2024.

Blizzard gick även ut med ett par nya karaktärer till "Overwatch 2" samt meddelade att mobilspelet "Warcraft rumble" nu är tillgängligt.

Blizzard ingår i koncernen Activision Blizzard som nyligen officiellt blev uppköpta av Microsoft. Affären värderas till 69 miljarder dollar, motsvarande 750 miljarder kronor. I Activision Blizzard ingår även svenska King vars största titel är mobilspelet "Candy crush".