Selena Gomez är trött på "samma gamla kärlekslåtar." Efter nästa album planerar hon att dra sig tillbaka från musiken och satsa på skådespeleriet, rapporterar E News.

Gomez, känd från tv-serien "Only murders in the building," har parallellt med skådespeleriet haft en framgångsrik musikkarriär.

Hon berättar att hon känt stor glädje över att göra musik och turnera, men nu säger hon i Smartless podcast att tiden kommit i kapp, hon behöver göra ett val.

— Jag känner att jag har ett till album i mig, men jag kommer troligtvis välja skådespeleriet, säger 31-åringen i podcasten.

— Jag behöver ta det lugnt för jag är trött.

Gomez senaste album "Revelación" släpptes 2021. Innan dess har hon gjort tre soloalbum.