En kvinna som arbetade med makeup för countrystjärnan Garth Brooks anklagar honom för att ha våldtagit henne på ett hotellrum i maj 2019. Det framgår av en stämningsansökan som har lämnats in till en domstol i Kalifornien.



Det är oklart om det hela har polisanmälts.

Garth Brooks. Bildkälla: Stella Pictures

Garth Brooks anklagad för våldtäkt

Brooks tillbakavisar anklagelserna som helt grundlösa. Förra månaden lämnade han själv in en ansökan i Mississippi för att förekomma det som nu har lämnats in i Kalifornien. I den, där både Brooks och kvinnan är anonyma, hävdar den som antas vara Brooks att han under några månader hört lögner från kvinnan och krav på att betala miljoner till henne för att få henne att avstå från att gå vidare med en stämning.

Kvinnan hävdar att Brooks vid ett flertal tillfällen trakasserade henne sexuellt. Hon började arbeta för honom 2017.

Kvinnans advokater säger, i ett uttalande till AFP, att sexuella förövare inte bara finns i näringslivet, i Hollywood, inom rap- eller rockscenen utan även countryn.

"Vi är övertygade om att Brooks kommer att hållas ansvarig för sina handlingar", skriver de.

AP har frågat via e-post frågat advokaterna om en polisanmälan har gjorts, men har inte fått något svar.

Anklagelserna mot Garth Brooks: "Föreslog trekant med Trisha Yearwood"

Utöver sexuella övergrepp och misshandel så anklagas Brooks även för att ha visat sitt kön och sin rumpa samt pratat om sex och delat med sig av sina sexuella fantasier till kvinnan. Han ska bland annat ha föreslagit att de skulle ha trekant tillsammans med hans fru Trisha Yearwood.

Trisha och Garth Brooks. Bildkälla: Stella Pictures

Vid ett tillfälle ska han ha kommit ut ur duschen naken, gått fram till kvinnan och tvingat hennes händer mot hans kön.

Han ska även ha bytt kläder framför henne vid flera tillfällen och skickat meddelanden med sexuellt innehåll till henne, skriver CNN.