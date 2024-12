Eminems mamma död – blev 69 år

Eminems mamma död

Artisten har flera gånger nämnt deras relation och refererat till modern flera låtar, till exempel i “Cleanin’ out my closet" och “My name is”, rapporterar Billboard. Relationen mellan son och mor har varit stormig genom åren.

År 1999 stämde Nelson sin son för förtal och begärde elva miljoner dollar. Domaren dömde till hennes fördel men beloppet blev betydligt lägre – 25 000 dollar.

Senare ska Eminem uttryckt ånger för sitt handlande och i låten "Headlights" från 2013 bad han henne om ursäkt.

När Eminem valdes in till Rock and Roll Hall of Fame 2022 gratulerade Nelson sin son och sade "Jag älskar dig väldigt mycket. Jag visste att du skulle komma dit. Och det har varit en lång resa".

Debbie Nelson avled under tisdagen. Hon blev 69 år gammal.

Eminem mamma dödsorsak

Vad Debbie Nelson dov av är ännu inte känt.