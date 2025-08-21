Brent Hinds från Mastodon död i mc-olycka

I ett inlägg på Instagram skriver bandet att man är ”förkrossade och chockade” över dödsbudet. Hinds var dock inte längre en del av bandet. I mars kom nyheten att Hinds lämnat Mastodon efter 25 år tillsammans. Själv hävdade han så sent som förra veckan att han i själva verket sparkats av de andra medlemmarna, skriver NME.
Dödsolyckan inträffade i Atlanta, där Hinds hade sin hemvist, på onsdagskvällen.
Medlemmarna Troy Sanders, Brent Hinds, Bill Kelliher och Brann Dailor träffades på en spelning år 2000 och bildade därefter Mastodon. Två år senare släppte de sitt debutalbum "Remission". Bandet spelade i Sverige så sent som 2022.
I december skulle Brent Hinds ha kommit till Sverige och gjort två spelningar som soloartist.