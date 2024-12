Världsstjärnan avslöjar – så är Chris O'Neill egentligen

Sedan den färgstarka britt-amerikanen Chris O'Neill blev en del av kungafamiljen så har inget varit sig likt. Prinsessan Madeleines make har aldrig varit en tillbakadragen prick utan alltid sagt vad han tycker om saker och ting.



När det vankades val i USA, och Donald Trump år 2016 för första gången valdes till Amerikas president så rasade Chris O'Neill rejält på Instagram.

"Å alla sunda amerikaners vägnar är jag väldigt ledsen för vår skamliga presidents handlingar. I dag är det sorgligt att vara amerikansk medborgare. Herr president, du är en smärtsamt okunnig människa. Du kommer vara orsaken till våldet och hatet som du säger att du skyddar oss från. Du har varken förnuft eller känsla, sir", skrev Chris O'Neill.

Chris O'Neill har då och då tappat humöret också. Författaren Pascal Engman berättade nyligen om hur han hamnade i bråk med Chris O'Neill. När Engman jobbade på Expressen så häckade han utanför O'Neills bostad för att få en intervju. Något som inte gick så bra.

Pascal Engman. Bildkälla: Christine Olsson/TT Bild

– Chris O'Neill är väl den mest intressanta karaktären. Han har också blivit arg på mig en gång. Han skrek: "I can see you but i don't want to talk to you". När jag försökte få till en intervju när han var påväg hem från krogen dagen innan hans bröllop med prinsessan Madeleine. Då vrålade han utanför hovstallet, berättade Pascal Engman i en intervju med Svensk Dam.

Chris O'Neill har även pekat finger åt paparazzifotografer i New York. I en intervju med Expressen har prinsessan Madeleine tagit sin make i försvar. När paret bodde i London så berättade Madeleine om Chris humörsvängningar.

– Han är mycket av en känsloperson, så det var lite svårt först. Men nu tycker jag att han hanterar det väldigt bra. Men det är ju en skillnad nu när vi bor här i London, för det blir ju inte samma tryck när man går ner på stan och gör något. Här känner ingen igen mig eller Chris, om man inte går i turistområdena, sa hon då till tidningen, via Aftonbladet.

Världsstjärnan Han Kang om Chris O'Neill

Alla delar givetvis inte bilden av att Chris O'Neill skulle vara en bufflig och hetlevrad man. Under Nobelbanketten i december 2024 så placerades författaren och Nobelprisvinnaren Han Kang bredvid Chris O'Neill. Vid första anblick kanske det tycktes vara en udda kombination, och på sociala medier blev det genast ett hett samtalsämne. Han Kang såg nämligen inte särskilt road ut av Chris sällskap.

Han Kang och Chris O'Neill på Nobelbanketten. Bildkälla: Stella Pictures.

Han Kang och Chris O Neill på Nobelbanketten. Bildkälla: Stella Pictures.

"Hon vägrar kallprat", skrev kulturprofilen Parisa Amiri på sina sociala medier, rapporterade Expressen.

Men sanningen var att Han Kang och Chris O'Neill hade mycket mer att prata om än vad man kan tro. I en intervju med Dagens Nyheter så avslöjar Han Kang detaljerna om Nobelbanketten, och om hur Chris O'Neill var privat.

– Han var väldigt trevlig! Chris berättade att familjen nyligen flyttat tillbaka till Sverige och vi pratade mest om vardagliga saker. Jag hade ganska kul, säger Han Kang till Dagens Nyheter.

Där ser man!