Vad gör en drottning egentligen? Det är förstås olika. En del kanske föredrar ett liv med bjudningar och shopping. För drottning Silvia innebär hennes titel hårt arbete.

Hon har alltid brunnit lite extra för barnen, och år 1999 grundade hon World Childhood Foundation som jobbar för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Utöver det så grundade drottning Silvia 1996 det som heter Silviahemmet. Där utbildas undersköterskor till specialister på demensvård. De får då titeln "Silviasyster".

Just demens är något som drottning Silvia har personliga erfarenheter av. Drottningens mamma Alice Sommerlath hade demens, och sjukdomen Alzheimers tog Silvias ena brors liv.

– Det är en förskräcklig sjukdom. Det är smärtsamt, gradvis blir man plötsligt ingenting i sitt medvetande, man kan inte få svar, man hittar inte rätt – men man blir irriterad. Så det var väldigt svårt att hantera min brors sjukdom, särskilt de sista månaderna, sa drottningen till TV4.

Drottningens mamma Alice Sommerlath. Bildkälla: Stella Pictures.

Frågan fick drottning Silvias "ögon att bli svarta"

Författaren Ingrid Thörnqvist följde drottning Silvia under ett år. Det resulterade i reportageboken Yrke: Drottning. Makten och möjligheterna. Under arbetet med boken så gick det upp för Thörnqvist vilken arbetsmyra Silvia faktiskt är, något som hennes närmaste anställda och vittnade om. Silvia läser lagtexter, förbereder tal och sätter sig in i både stort och smått.

Men drottning Silvias kompetens tas inte alltid på allvar. Det blev hon varse under ett seminarium, skriver Amelia.

Drottning Silvia. Bildkälla: Stella Pictures.

Elisabeth Olsson är professor emerita på Karolinska Institutet, och i Ingrid Thörnqvists bok berättar Olsson om något som hände under ett seminarium i samband med drottningens 70-årsdag, alltså år 2013. Olsson berättar att deltagarna på seminariet var "kvinnor i karriären", och en av kvinnorna tog upp drottning Silvias privilegierade liv med både tjänstefolk och lyxiga bostäder.

Drottning Silvia brinner för barnens bästa. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

– Jag satt långt ifrån henne i en stor sal men märkte hur arg hon blev. Hennes ögon blev svarta. Hon kände det som att hennes arbete inte räknades. Hon som ständigt jobbar som ett djur, utan några reglerade arbetstider och lediga helger. Men hon visade inget utåt, utan sa bara lugnt: "Min situation är annorlunda än er. Jag är gift med en kung", säger Elisabeth Olsson i boken, skriver Amelia.

"Jag är gift med en kung", kontrade Silvia. Bildkälla: Stefan Jerrevång/TT Bild

Drottning Silvia är helt enkelt inte den som drar sig för att leverera syrliga svar tillbaka. Men när hon satte sig ner och skrev ett brev till TV4:s vd så tyckte denne att drottningen gått för långt.

– Och någon gång fram mot jultid så får jag ett brev i ett ljusblått kuvert. Och där ligger mycket riktigt ett brev från drottningen, berättade TV4:s dåvarande vd Jan Scherman då.



