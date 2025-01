Sångaren Brenton Wood är död

Dödsbeskedet kommer från sångarens manager, som uppger att Wood avled av naturliga orsaker omgiven av sin familj.

Alfred Jesse Smith, som Wood hette innan han tog sitt artistnamn, föddes i Louisiana 1941 och flyttade till Los Angeles som ung.

Artistkarriären började i början av 1960-talet och han fick sitt genombrott 1967 med singlarna "The oogum boogum song" och "Gimme little sign". Han fortsatte att spela in musik under 70- och 80-talen, men utan att nå några större framgångar på hitlistorna.

Brenton Wood blev 83 år.