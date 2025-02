Det köpte19-årige Wilmer för Postkodspengarna – egentligen

Wilmer Bach-Lundin, 19, blev för drygt en månad sedan den yngste personen i Sverige som någonsin vunnit Postkodmiljonären.

Wilmer Bach-Lundin vann Postkodmiljonären blott 19 år gammal. Bildkälla: TV4

Som vinnare av Postkodmiljonären vinner man en miljon kronor. William berättade i en intervju med Aftonbladet att han är glad över att vinstsumman gick till just honom då han nu "har 0 kronor".

Den sista frågan innan miljonen var på ämnet musik och handlade om en av Madonnas låtar.

Frågan var: Vilken av personerna som Madonna inte nämner i sin låt Vogue: Elizabeth Taylor, Ginger Rogers, Greta Garbo eller Rita Hayworth. Vilket Wilmer svarade helt korrekt på.



– Det var verkligen grejer som var right up my alley. Miljonfrågan var ju liksom en fråga om Madonna och de ställde den till en 19-årig bög från Stockholm. Så det var superkul, berättade han.

Postkodmiljonären – det gjorde Wilmer för pengarna

Wilmer berättade för Aftonbladet att han investerat lite av pengarna i fonder samt rest till bland annat Rom och Spanien. Men nu har det kommit fram att han även samma dag som vinsten valde att, innan pengarna kommit in på kontot, valde att bränna några tusenlappar på någonting helt annat.

Rickard Sjöberg blev något chockad av Wilmers alla kunskaper. Bildkälla: TV4

Men han valde samtidigt att besvara en rad andra frågor.

– Hur man kommer med? Man ansöker på Postkodslotteriets hemsida, det var inte så att dom headhuntade mig för att jag är så ooootroligt intelligent.

– Hur lång tid det tog innan jag fick pengarna? Cirka en månad efter.

– Vad jag köpte för pengarna? Ja, en jävla massa martinis i hotelbaren efteråt ska jag säga er, berättar Wilmer.

