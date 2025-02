Pål Sverre Hagen namn – vad är hans fullständiga namn?

Hans fullständiga namn är Pål Sverre Valheim Hagen.

Pål Sverre Valheim Hagen ålder – hur gammal är han?

Han föddes den 6 november 1980 i Stavanger, Norge. Det betyder att han i skrivande stund är 44 år gammal, men vintern 2025 fyller 45 år.

Pål Sverre Hagen. Bildkälla: Håkon Mosvold Larsen/NTB/TT Bild

Har Pål Sverre Hagen barn?

Pål Sverre Hagen har två barn och ett bonusbarn, vilket norska Dagbladet har skrivit om.

– Det är ganska tufft att ha små barn, och som skådespelare och frilansare har man ingen struktur på sin vardag. Jag skulle säga att det är en livsstil för de särskilt intresserade, sa Hagen till tidningen.

Pål Sverre Hagen fru – vem är hon?

År 2016 så gifte sig Pål Sverre Hagen med sin Evelyn i Kalifornien. Kring 2018 så bodde paret i Nacka ihop, vilket Mariestads-tidningen rapporterat om. Men Pål är oerhört sparsam med detaljer om sitt privatliv, vilket Klikk rapporterat om. Det är inte klart huruvida de fortfarande är gifta.

Pål Sverre Hagen och Evelyn – är det hans fru?

På sitt konto på X beskriver sig Evelyn Andersson Hagen, 44, som "seminorsk" och avslöjar att hon är ett "fan av forskning". Dessutom skriver Evelyn att hon har doktorsexamen i psykiatrisk genetik, från Karolinska Institutet. Hon verkar jobba som klinisk psykolog.

Var Pål Sverre Hagen med i Exit?

Ja, Pål Sverre var med i den norska serien Exit där tittarna fick bekanta sig med finanskillarnas vilda liv med sex och droger. I Exit spelade Pål Sverre Hagen karaktären William Bergvik.

Har Pål Sverre Hagen varit med i Kon Tiki?

Ja, På Sverre Hagen har varit med i den Oscars-nominerade filmen Kon-Tiki från 2012.

Vad har Pål Sverre Hagen för dialekt?

Då Pål Sverre Valheim Hagen är från Stavanger så kanske man skulle tro att han skulle prata Stavangersk, men enligt Aftenposten så pratar han en dialekt som heter rogalending.

Pål Sverre Hagen. Bildkälla: Stella Pictures.

Pål Sverre Valheim Filmer – vad har han varit med i?

Han har bland annat varit med i filmerna En iskall jävel (2014), What happened to Monday (2017), Kon-Tiki (2012) och The Middle Man (2021). Under 2024 såg vi honom i Josephine Bornebusch hyllade Släpp taget! och under 2025 så spelade han Magnus Lyng i serien Blindspår.

Pål Sverre Valheim Längd – hur lång är han?

Enligt presentationen hos sin agentur Lindberg Management så är han 197 centimeter lång – vilket är väldigt långt med tanke på att medellängden för män i Norge är cirka 180 centimeter, något som Business Insider har rapporterat.

Pål Sverre Hagen är minst sagt lång! Här står han bredvid svenska skådespelaren Ida Engvoll som är 164 centimeter lång. Bildkälla: Stella Pictures.

Har Pål Sverre Hagen konto på Instagram?

Ja, Pål Sverre Hagen finns på Instagram, där heter han @pshagens. Han startade faktiskt upp sitt gamla konto igen i november 2024. Detta då det florerade så många fejkade konton i hans namn, något som han själv berättade om på Instagram.

Pål Sverre Hagen föräldrar – vad heter hans mamma och pappa?

Påls pappa heter Roar Hagen, och är en känd, norsk illustratör och serietecknare. Han gör bland annat serier åt norska VG – ofta med en politisk twist. Roars serier har publicerats över hela världen och i kända tidningar som Die Zeit, The International Herald Tribune, Der Spiegel, Newsweek och Time Magazine, har Oslo Freedom Forum skrivit.

Enligt IMDB så är Pål Sverres mamma Anne Ruth Valheim.

Den prisbelönte illustratören Roar Hagen. Bildkälla: Sebastian Holsen/NTB/TT Bild

Roar Hagen håller tal under pressfrihetens dag i Oslo år 2015. Bildkälla: Berit Roald/NTB/TT Bild