Artisten David Thomas i Pere Ubu död

David Thomas , som led av njurproblem, arbetade in i det sista med ett nytt album, som ska ges ut postumt, enligt inlägget.

David Thomas blev 71 år

Pere Ubu bildades i Cleveland 1975, ur spillrorna av det kortlivade rockbandet Rocket from the Tombs. Pere Ubu släppte sitt debutalbum "The modern dance" tre år senare. De blandade garagerock med jazz, konstmusik, performance och anarkistisk filosofi. Genom åren har Thomas släppt mängder av musik, både med bandet och som soloartist.