Det är äntligen dags för Europas stora musiktävling, som detta år utspelar sig i Basel, Schweiz, sedan artisten Nemo gick hem och tog hem förra årets seger med låten "The code".

När är första semifinalen i Eurovision Song Contest 2025? Datum och tid

När tävlar KAJ för Sverige i första semifinalen i Eurovision 2025?

– Jag blev naturligtvis ledsen när jag hörde det. Är det så här man stöttar sin egen representant? Men det är också typiskt medierna att göra sådana undersökningar, sa hon under en pressträff, enligt TT .

Vilka länder tävlar i semifinal 1 av Eurovision 2025? Bidragen i startordning

Därutöver får vi också se Spaniens, Italiens och Schweiz bidrag, men dessa tre är direktkvalificerade till finalen eftersom de två förstnämnda tillhör "the big five" och Schweiz vann förra årets tävling.

Hur många bidrag går vidare från första semifinalen i Eurovision Song Contest 2025?

Hur röstar jag i semifinal 1 i Eurovision Song Contest 2025?

Under semifinalerna är det tittarna som har all makt. De kan rösta via sms, telefonsamtal eller den officiella Eurovision Song Contest-appen.