Allt du vill veta om programledaren Stephan Wilson som är aktuell i Elitstyrkans Hemligheter VIP. Hans ålder, uppväxt, namn, fru, familj, skidor och barn.

Stephan Wilson ålder – hur gammal är han?

Stephan Wilson föddes den 14 december 1979. Det betyder att han kort efter lucia 2025 fyller 46 år.

Har Stephan Wilson sprungit Göteborgsvarvet?

Ja, Stephan Wilson har sprungit Göteborgsvarvet. Året var 2016 och SVT rapporterade då att Wilson noterades för tiden 2.33.18.

– Det var en fantastisk upplevelse, en riktig folkfest. Man blir berörd av alla som hejar, så mycket kärlek!

Stephan Wilson partner – har han flickvän eller pojkvän?

Ja, Stephan Wilson är sedan år 2010 gift med Emma Wilson. När paret i fjol firade sin 14:e bröllopsdag så hyllade Stephan sin fru.

Emma och Stephan Wilson. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

"Tack Emma för att du är min bästa vän & partner och sån förbaskat bra mamma", skrev han till sin fru då.

Har Stephan Wilson barn?

Ja, Stephan Wilson och hans fru Emma har två barn – dottern Minou och sonen Julian.

Emma och Stephan Wilson med sina barn år 2019. Bildkälla: Pernilla Wahlman/TT Bild

I en intervju med Leva & Bo berättade Stephan om något han känner är viktigt att lära sina barn.

– Jag har valt att bo i ett område med många typer av människor och har själv en mångkulturell bakgrund. För mig är det viktigt att våra barn Minou och Julian förstår att alla inte har ett eget rum eller kan gå i ridskola. Jag vill att de ska vara tacksamma. Min mamma har haft ett tufft liv. Det hon gav oss var kärlek och det kommer man långt på.

Precis som sin pappa är barnen idrottsintresserade. För dottern är det ridning som gäller, och sonen är inne på judo.

Vem är Stephan Wilsons mamma Sara?

Stephan Wilsons mamma heter Sara och är 70 år gammal. På sociala medier så hyllar Stephan ofta sin mamma, och år 2020 så berättade han om hur hans mamma – som tidigare kämpat mot hjärt och kärlsjukdomar och hur cancer var en del av hennes vardag – gjorde något oerhört.

"Först slutade hon röka. Sen började hon träna. Trots en envis reumatisk sjukdom så kämpade hon på. 2018 genomförde hon det omöjliga! Hon deltog i världens största halvmara på 2.1 mil och tog sig i mål! Jag är så otroligt stolt över min mamma som är ett levande bevis på att ingenting är omöjligt", skrev en väldigt stolt Stephan på Instagram då.

När Stephan jobbade med dokumentären Fuck cancer så intervjuade han sin mamma som berättade om hur hon isolerade sig totalt efter att hon fått diagnosen.

Stephan Wilson namn – vad hette han tidigare?

Stephan hette tidigare Yüceyatak i efternamn, vilket SVT rapporterat om. I folkbokföringen heter han idag bara Stephan Wilson.

Är Stephan Wilson programledare för Bolibompa?

Ja, Stephan har varit programledare för bland annat Lilla Sportspegeln, Gomorron Sverige och Bolibompa. Han har även varit reporter på Lilla Aktuellt. Sin tv-debut gjorde han år 2005 med debattprogrammet Reagera på SVT.

För TV4 har han bland annat gjort dokumentären Fuck Cancer.

Har Stephan Wilson genomfört Nordenskiöldsloppet?

Stephan Wilson har på sin egen hemsida berättat om hur han bestämde sig för att göra en dokumentär om Nordenskiöldsloppet, ett skidlopp på galna 220 kilometer som går från Purkijaur via Årrenjarka till Jokkmokk. Stephan berättade också att han bestämde sig för att åka – men om han klarade hela loppet eller valde att hoppa av är något som avslöjas i dokumentären The world's toughest ski race på Apple tv.

Har Stephan Wilson åkt Vasaloppet?

Vad har Stephan Wilson INTE åkt? Skämt åsido så är det givetvis så att Stephan även tagit sig an Vasaloppet. År 2016 åkte han Vasaloppet som en del i programmet Stephan på glid som handlade om hur han som nybörjare på skidor sedan skulle köra Vasaloppet.

– Jag har blivit lite sportig av mig. Men det bästa av allt är att jag ser att barnen trivs med att vara aktiva och det är den största segern. Hela familjen har nämligen påverkats av det här i en positiv riktning. Jag kan så här i efterhand konstatera att jag har hjälpt dem att hitta en bra livsstil och det är jag väldigt stolt över. Numera åker vi skidor alla fyra i familjen, berättade han för Visit Dalarna.

Stephan Wilson kör Vasaloppet. Bildkälla: Stella Pictures.

Är Stephan Wilson med i Elitstyrkans hemligheter VIP 2025?

Ja, Stephan Wilson är en av deltagarna i Elitstyrkans hemligheter VIP 2025! Där har han nummer 11. Programmet har premiär den 19 augusti 2025. Andra deltagare är bland andra Simon Sköld, Alice Stenlöf och Kristin Kaspersen.

Stephan Wilson i Elitstyrkans hemligheter VIP. Bildkälla: TV4

Stephan Wilson uppväxt – vad hände?

I Elitstyrkans hemligheter VIP berättar Stephan Wilson mer om sin uppväxt, som låter allt annat en enkel tid.

– Jag ser mig alltid som att jag varit en snäll person. Men av någon anledning har jag hamnat i situationer där det har utnyttjats. Jag vet hur det är att få stryk. Vet hur det är att få så pass mycket stryk att allt svartnar. Jag vet hur det är att bli jagad och springa tills jag inte orkar springa längre. Jag vet hur det är att bli spottad på. Det har gjort att jag som barn har haft svårt att orka, berättar han i programmet.

Han förkalrar också att en av anledningarna till att han är med i Elitstyrkans hemligheter VIP är för att han inte vill föra över dom här rädslorna på sina barn.

I en intervju med Helsingborgs Dagblad har han tidigare berättat att han som yngre tonåring blev mobbad både fysiskt och psykiskt under uppväxten i Oxhagen i Örebro, något som även Nerikes Allehanda rapporterat om.