Millie Bobby Brown har adopterat dotter

"Stranger things"-stjärnan Millie Bobby Brown, 21, och Jake Bongiovi, 23, son till Jon Bon Jovi, har blivit föräldrar, skriver E Online. Paret adopterade en dotter tidigare i somras, avslöjar de via Instagram.

"Vi är överlyckliga över att starta nästa underbara kapitel", skriver de i inlägget.

Millie Bobby Brown och Jake Bongiovi har adopterat en dotter

Paret har varit tillsammans i fyra år och gifte sig i fjol i både USA och Italien. Millie Bobby Brown har berättat i intervjuer att hon vill bli en ung mamma – och gärna ha minst fyra barn. Hon har även pratat om att hon överväger att adoptera.

– För mig så ser jag ingen skillnad på att ha ett eget barn eller adoptera. Mitt hus är fullt av kärlek för alla och allt. Det är vad vi står för Jake och jag, energin i vårat hus är att dörren alltid är öppen, har hon sagt, skriverE.



Hon slog igenom som den mystiska rollfiguren Eleven i "Stranger things" redan som tolvåring, har spelat Enola Holmes i filmerna med samma namn och satsar nu även på en karriär som producent. Jake Bongiovi är modell och debuterade 2024 som skådespelare.