Sveriges kulturkanon har presenterats. Men vad betyder egentligen begreppet, vilka har bestämt vilka verk som ska ingå och hur uttalas det?

Det var år 2022 som regeringen presenterade det så kallade Tidöavtalet, där man också la fram förslaget om att ta fram en svensk kulturkanon.

Nu har en sådan presenterats. Men vad är egentligen en kulturkanon, hur uttalas begreppet och vilka har bestämt vad som ingår? Nyheter24 reder ut det du vill veta.

MISSA INTE: Här är alla verk i Sveriges kulturkanon

Vad är en kulturkanon? Det här betyder det

Kanon, som varken ska förväxlas med vapnet kanon eller stämmor i kanon, kan enligt Svenska Akademiens ordbok syfta till exempelvis ett antal erkända litterära eller heliga skrifter.

Annons

På hemsidan tillhörande Statens offentliga utredningar definierar man den svenska kulturkanon man tagit fram som "ett mindre antal verk som har haft stor betydelse för Sveriges kultur- och samhällsliv".

Varför har man presenterat Sveriges kulturkanon?

Hos Regeringskansliet förklarar man att "syftet är att göra svensk kultur tillgänglig för fler". Man fortsätter vidare:

"En svensk kulturkanon ska vara ett levande och användbart verktyg för bildning, gemenskap och inkludering."

Annons

Vilka har bestämt vad som ska ingå i Sveriges kulturkanon? Expertgrupperna

Lars Trägårdh. Foto: Magnus Lejhall/TT

Enligt TT är det en kommitté, ledd av historikern Lars Trägårdh, som tagit fram listan över de verk som ingår i Sveriges kulturkanon. Till hjälp har man haft två expertgrupper: en för konstarterna och områden så som litteratur, musik, film och scenkonst och en för samhälle och områden så som religion, ekonomi och uppfinningar.

Enligt Kulturkanon.se ingår sex personer i respektive grupp. I expertgruppen för konstarterna finns:

Karin Helander

Björn Linnell

Mattias Lundberg

Svante Nordin

Torsten Pettersson

Karin Sidén

Annons

I expertgruppen för samhälle finns:

Inga-Britt Ahlenius

Hans-Gunnar Axberger

Katarina Barrling

Henrik Berggren

Bengt Kristensson Uggla

Daniel Waldenström

Hur uttalas kanon när man pratar om Sveriges kulturkanon?

Hos Svenska Akademiens Ordböcker kan du lyssna på hur man uttalar kanon när man pratar om just en samling av erkända verk.