Pernilla Wahlgrens nya jobb: "Går åt helvete..."

Pernilla Wahlgren spelar en av rollerna när ”Pjäsen som går åt helvete” sätts upp på Göta Lejon i Stockholm nästa år.
Pjäsen beskrivs i ett pressmeddelande som en "kaoskomedi i bästa Cluedo-mordmystik-tappning" och har tidigare spelats i West End i London och på Broadway i New York.
Pernilla Wahlgren i Pjäsen som går åt helvete
Pjäsen regisseras av Klas Wiljergård och i övriga roller syns bland andra Christine Meltzer, Måns Nathanaelson, Andreas T Olsson, Anastasios Soulis och Kim Sulocki.
”Pjäsen som går åt helvete” har premiär den 23 januari. Biljetterna släpps den 4 september.