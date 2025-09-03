Nyheter24
Pernilla Wahlgrens nya jobb: "Går åt helvete..."

Publicerad: 3 sep. 2025, kl. 14:46
Uppdaterad: 3 sep. 2025, kl. 15:32
Pernilla Wahlgren
Pernilla Wahlgren har ett nytt jobb under 2026. Foto: Christine Olsson/TT Bild, Fredrik Sandberg/TT Bild

Programledaren, artisten, skådespelaren och realityprofilen Pernilla Wahlgren har ett nytt jobb lagom till 2026.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Quetzala Mikko Blanco
Quetzala Mikko Blanco,
Nöjesreporter

Pernilla Wahlgren

Pernilla Wahlgren spelar en av rollerna när ”Pjäsen som går åt helvete” sätts upp på Göta Lejon i Stockholm nästa år.

Pjäsen beskrivs i ett pressmeddelande som en "kaoskomedi i bästa Cluedo-mordmystik-tappning" och har tidigare spelats i West End i London och på Broadway i New York.

Pernilla Wahlgren i Pjäsen som går åt helvete

Pjäsen regisseras av Klas Wiljergård och i övriga roller syns bland andra Christine Meltzer, Måns Nathanaelson, Andreas T Olsson, Anastasios Soulis och Kim Sulocki.

”Pjäsen som går åt helvete” har premiär den 23 januari. Biljetterna släpps den 4 september.

