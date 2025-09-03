Pernilla Wahlgrens nya jobb: "Går åt helvete..."

Programledaren, artisten, skådespelaren och realityprofilen Pernilla Wahlgren har ett nytt jobb lagom till 2026.

Pernilla Wahlgren spelar en av rollerna när ”Pjäsen som går åt helvete” sätts upp på Göta Lejon i Stockholm nästa år.

Pjäsen beskrivs i ett pressmeddelande som en "kaoskomedi i bästa Cluedo-mordmystik-tappning" och har tidigare spelats i West End i London och på Broadway i New York.

Pernilla Wahlgren i Pjäsen som går åt helvete

Pjäsen regisseras av Klas Wiljergård och i övriga roller syns bland andra Christine Meltzer, Måns Nathanaelson, Andreas T Olsson, Anastasios Soulis och Kim Sulocki.