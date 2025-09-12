Nyheter24
Flera länder bojkottar Eurovision – om Israel är med

Publicerad: 12 sep. 2025, kl. 12:40
Uppdaterad: 12 sep. 2025, kl. 14:22
Genrebilder. Foto: Jessica Gow/TT

Nederländerna går i Irlands fotspår och bojkottar Eurovision Song Contest nästa år om Israel tillåts vara med, uppger landets tv-bolag Avrotros. SVT avvaktar med sitt besked.

”Avrotros kan inte längre rättfärdiga Israels medverkan under rådande läge, med tanke på det pågående mänskliga lidandet i Gaza”, skriver bolaget i ett uttalande.

Avrotros skriver att bolaget nu inväntar besked från EBU, den europeiska radio- och tv-unionen som arrangerar Eurovision Song Contest (ESC).

”Om EBU bestämmer sig för att inte låta Israel medverka kommer Avrotros med glädje att medverka nästa år. I väntan på det beskedet fortsätter förberedelserna som planerat”.

Starkt ifrågasatt

Nederländerna följer därmed Irland, som under torsdagen meddelade att landet inte skickar någon artist om Israel tillåts att medverka.

Israels deltagande i Eurovision Song Contest har varit starkt ifrågasatt sedan kriget i Gaza inleddes 2023. Förutom Nederländerna och Irland har även bland annat Slovenien och Spanien uttryckt sig kraftfullt mot Israels medverkan. Men hittills har EBU inte velat kasta ut landet ur tävlingen

”Vi förstår och är medvetna om de frågor som väckts och de starka åsikter som finns kring konflikten i Mellanöstern. Vi rådgör fortfarande med alla EBU:s medlemsländer och tar in synpunkter på hur den geopolitiska spänningen kring Eurovision Song Contest ska hanteras”, sade ESC:s högsta ansvarige Martin Green i ett uttalande till TT på torsdagen.

SVT ”återkommer”

SVT vill ännu inte ta ställning, utan hänvisar till EBU:s samråd som fortfarande pågår, enligt SVT:s kommunikationschef Hanna Dowling.

”SVT vill inte gå händelserna i förväg utan förhåller oss till den process som EBU har initierat. Vi för i första hand en dialog med EBU och återkommer längre fram”, säger hon i ett skriftligt uttalande.

Nästa års Eurovision Song Contest hålls den 12-16 maj i Wien i Österrike.

Flera länder bojkottar Eurovision – om Israel är med

