Nyheter24
Nyheter /Utrikes /Donald Trump

Trump: Kirks mördare kan vara gripen

Publicerad: 12 sep. 2025, kl. 14:10
Uppdaterad: 12 sep. 2025, kl. 14:19
Donald Trump säger att Charlie Kirks mördare kan vara gripen. Foto: Evan Vucci/TT & Ross D. Franklin/TT

Polisen kan ha gripit Charlie Kirks mördare, säger president Donald Trump.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Donald Trump

Enligt Donald Trump är det i nuläget en person som är gripen, skriver Fox News

– Jag tror, med största sannolikhet, att vi har honom, säger presidenten. 

LÄS MER: Charlie Kirk nominerad till EU-pris

Charlie Kirk död – blev 31 år gammal

Under onsdagen sköts högerprofilen Charlie Kirk ihjäl under ett campusarrangemang i Utah. 

Under natten mot fredagen släppte polismyndigheten i Utah en övervakningsfilm på en person ”av intresse” efter mordet på den republikanske debattören. I klippet syns hur personen kort efter skjutningen springer över ett tak och sedan hoppar ned på marken, för att därefter springa från platsen.

Senaste nytt
