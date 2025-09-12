Trump: Kirks mördare kan vara gripen

Enligt Donald Trump är det i nuläget en person som är gripen, skriver Fox News.
– Jag tror, med största sannolikhet, att vi har honom, säger presidenten.
Charlie Kirk död – blev 31 år gammal
Under onsdagen sköts högerprofilen Charlie Kirk ihjäl under ett campusarrangemang i Utah.
Under natten mot fredagen släppte polismyndigheten i Utah en övervakningsfilm på en person ”av intresse” efter mordet på den republikanske debattören. I klippet syns hur personen kort efter skjutningen springer över ett tak och sedan hoppar ned på marken, för att därefter springa från platsen.