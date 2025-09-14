Nyheter24
Hyllad jazzmusiker död

Publicerad: 14 sep. 2025, kl. 09:32
Uppdaterad: 14 sep. 2025, kl. 10:07

Den brasilianske musikern Hermeto Pascoal fick internationell berömmelse genom sina samarbeten med jazzlegenden Miles Davis och har avlidit vid 89 års ålder, meddelar Pascoals familj.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämnen:

kärlek, Brasilien

Med sitt karakteristiska vita skägg och hår var Pascoal känd som ”The Sorcerer” – Trollkarlen – för sin virtuosa förmåga att skapa musik med en mängd olika instrument och föremål. Han hade även en extraordinär improvisationsförmåga.

”Med lugn och kärlek meddelar vi att Hermeto Pascoal har gått över till den andliga världen, omgiven av familj och medmusiker. I ögonblicket för hans bortgång stod hans grupp på scenen – precis som han skulle ha önskat: skapande av ljud och musik,” stod det i ett meddelande på Pascoals Instagramkonto.

Pascoal var född i delstaten Alagoas i nordöstra Brasilien och uppträdde vid flera tillfällen med Miles Davis, som spelade Pascoals verk tillsammans med många andra toppmusiker.

Senaste nytt
