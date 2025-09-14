Hyllad jazzmusiker död

Den brasilianske musikern Hermeto Pascoal fick internationell berömmelse genom sina samarbeten med jazzlegenden Miles Davis och har avlidit vid 89 års ålder, meddelar Pascoals familj.

Med sitt karakteristiska vita skägg och hår var Pascoal känd som ”The Sorcerer” – Trollkarlen – för sin virtuosa förmåga att skapa musik med en mängd olika instrument och föremål. Han hade även en extraordinär improvisationsförmåga.

”Med lugn och kärlek meddelar vi att Hermeto Pascoal har gått över till den andliga världen, omgiven av familj och medmusiker. I ögonblicket för hans bortgång stod hans grupp på scenen – precis som han skulle ha önskat: skapande av ljud och musik,” stod det i ett meddelande på Pascoals Instagramkonto.