Bianca Ingrossos stalker överklagar

Publicerad: 15 sep. 2025, kl. 09:46
Uppdaterad: 15 sep. 2025, kl. 10:26
Foto: Tim Aro/TT & Christine Olsson/TT

Bianca Ingrossos stalker överklagar tingsrättens dom om olaga förföljelse, skriver Dagens Juridik.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Bianca Ingrosso

Den 38-årige mannen dömdes till fem månaders fängelse för att ha stalkat entreprenören och influeraren Bianca Ingrosso, men yrkar nu till hovrätten om att frikännas.

I andra hand vill han bland annat få strafflindring samt slippa att betala kostnader för offentliga försvarare och målsägarbiträde.

Bianca Ingrossos stalker nekar till anklagelserna

Det var i våras som mannen greps och häktades, på sannolika skäl misstänkt för olaga förföljelse sedan oktober 2024. Förföljelsen innefattar åtta fall av ofredande, ett fall av sexuellt ofredande och två fall av olaga hot.

Brottet består bland annat i att han under minst ett halvår skrivit otaliga meddelanden till Ingrosso via olika konton på Instagram och Snapchat – ibland hundratals om dagen. Många av dem hatiska och sexuellt kränkande.

Han ska även ha rört sig utanför Bianca Ingrossos bostad flera gånger. Vid ett tillfälle ska han ha suttit i en bil och tutat utanför hennes hem i 40 minuter. Vid ett annat tillfälle ska han ha dykt upp utanför influerarens kontor och lagt handen på hennes axel, vid ytterligare ett annat väntade han på henne i lobbyn på Grand Hotel i sex timmar.

Mannen har hela tiden nekat till anklagelserna. Tingsrätten bedömde dock hans risk för fortsatt brottslighet som ”mycket tydlig”.

