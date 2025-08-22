En 38-årig man misstänks ha stalkat Bianca Ingrosso mellan oktober 2024 och maj 2025.

På fredagen dömdes mannen i Stockholms tingsrätt till fem månaders fängelse för olaga förföljelse.

Bianca Ingrossos stalker döms till fängelse

Mannen ska bland annat ha skickat hundratals meddelanden och videor till Bianca Ingrosso, ofta med inslag av hot. Han ska ha använt sig av över 40 falska konton på sociala medier för att ta kontakt med Bianca och hennes närstående. Han ska även ha sökt upp henne flera gånger. Vid ett tillfälle ska han ha dykt upp utanför influerarens kontor och lagt handen på hennes axel, vid ett annat väntade han på henne i lobbyn på Grand hotel i sex timmar.

"Gärningen har varit ägnat att kränka målsägandens frid", står det i domslutet som Nyheter24 tagit del av.

Annons

Mannen ska ha skickat hundratals meddelanden och videor till Bianca. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

38-åringen är tidigare dömd för misshandel och hot.

Han greps den 25 maj av insatsstyrkan som fick bryta upp dörren till mannens bostad.

”Det är så jävla skönt att den här mardrömmen är över, och att han inte kommer kunna trakassera varken mig eller någon annan tjej på ett bra tag nu. Jag är stolt över att jag till slut vågade anmäla och att han inte kommit undan”, skriver Bianca i ett meddelande till TT.