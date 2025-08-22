Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Bianca Ingrosso

Bianca Ingrossos stalker döms till fängelse

Publicerad: 22 aug. 2025, kl. 11:05
Uppdaterad: 22 aug. 2025, kl. 11:38
Bianca Ingrossos stalker döms till fängelse. Foto: Christine Olsson/TT, Pontus Lundahl/TT & Polisens förundersökningsprotokoll

En 38-årig man misstänks ha stalkat Bianca Ingrosso mellan oktober 2024 och maj 2025.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Bianca Ingrosso

På fredagen dömdes mannen i Stockholms tingsrätt till fem månaders fängelse för olaga förföljelse.

LÄS MER: Ingrossos stalker – son till en av Sveriges farligaste män

Bianca Ingrossos stalker döms till fängelse

Mannen ska bland annat ha skickat hundratals meddelanden och videor till Bianca Ingrosso, ofta med inslag av hot. Han ska ha använt sig av över 40 falska konton på sociala medier för att ta kontakt med Bianca och hennes närstående. Han ska även ha sökt upp henne flera gånger. Vid ett tillfälle ska han ha dykt upp utanför influerarens kontor och lagt handen på hennes axel, vid ett annat väntade han på henne i lobbyn på Grand hotel i sex timmar.

"Gärningen har varit ägnat att kränka målsägandens frid", står det i domslutet som Nyheter24 tagit del av. 

Annons
Mannen ska ha skickat hundratals meddelanden och videor till Bianca. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll
Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

38-åringen är tidigare dömd för misshandel och hot. 

Han greps den 25 maj av insatsstyrkan som fick bryta upp dörren till mannens bostad. 

”Det är så jävla skönt att den här mardrömmen är över, och att han inte kommer kunna trakassera varken mig eller någon annan tjej på ett bra tag nu. Jag är stolt över att jag till slut vågade anmäla och att han inte kommit undan”, skriver Bianca i ett meddelande till TT.

Mannen själv nekar till anklagelserna. I förhör påstår han att de ska ha haft en relation med samtycke. Men enligt Bianca har de bara träffats två gånger i samband med 38-åringens förföljelse.

LÄS MER: Pernilla Wahlgrens ord till polisen: "Rädd och panikslagen"

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
11:05
Nyheter
/ Inrikes

Bianca Ingrossos stalker döms till fängelse

Idag
10:00
Nyheter
/ Inrikes

Plantera detta – och skadedjur håller sig långt borta

Idag
09:22
Nyheter
/ Inrikes

Utrikesministern: Ingen spricka överhuvudtaget

Idag
09:14
Nyheter
/ Inrikes

Mer hjälp till offer för hedersbrott

Idag
09:04
Nyheter
/ Inrikes

Stor vattenläcka drabbade Karlstad

Idag
09:00
Nyheter
/ Inrikes

Därför säljer Gekås Ullared julpynt redan nu

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons