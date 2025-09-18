Prinsessan Madeleine anmäld: "Samma regler för alla"

Problemen hopar sig för prinsessan Madeleine och hennes samarbete med skönhetsjätten Weleda, som i veckan mötte hårda anklagelser om sitt förflutna. Nu anmäls Madeleine för en bild.

Det var i våras som prinsessan Madeleine meddelade att hon som privatpersonen Madeleine Bernadotte skulle lansera hudvårdsmärket MinLen. Madeleine skulle satsa på att göra hudvård för barn, och vid sin sida har hon skönhetsjätten Weleda.

Intresset var svalt för prinsessan Madeleines skönhetsmärke för barn. Ett dussintal personer köar till lanseringsfesten på Lykos butik i Stockholm, i september 2025. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Prinsessan Madeleine Bernadotte och Weledas CEO Tina Müller lanserar det nya hudvårdsmärket MinLen på mässan The Art of Beauty and Health i Düsseldorf i mars 2025. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Samarbetet mötte kritik för Weledas historia av bland annat vaccinmotstånd men också det 104-åriga bolagets grundares historia av rasistiska idéer.

Brittiska BBC skrev år 2014 om Weledas grundare Rudolf Steiner och dennes skolor. BBC skrev då om hur Steiner tyckte att svarta skilde sig från vita människor då "de levde instinktivt" medans vita levde "ett intellektuellt liv". Steiner tyckte också att varje "ras hade en geografisk plats där de borde bo" – och att "svarta människor i Europa var obehagligt".

Rudolf Steiner grundade Weleda. Bildkälla: TT Bild

Anklagelser mot Weleda: försåg koncentrationsläger med krämer för mänskliga experiment

I september 2025 skrev flera medier så som The Guardian och BBC om hur Weleda försåg koncentrationslägret Dachau med en kräm som användes på fångar.

Annons

Det framkommer i en ny rapport, skriven av Anne Sudrow på uppdrag av Dachau Concentration Camp Memorial Site. Enligt rapporten så skördade Weleda stora mängder av örter från en enorm jordbruksodling som övervakades av SS i Dachau.

I utbyte för att Weleda kunde skörda örterna så fick nazisterna en speciell kräm som skulle skydda mot frost. Krämen var egentligen framtagen för soldater som stred vid fronten, men SS-läkaren Sigmund Rascher bestämde att krämen skulle användas på fångarna i koncentrationslägret Dachau, skriver BBC.

Rascher experimenterade med krämen på fångarna från augusti 1942 fram till maj 1943. Rapporten menar att SS-läkarna på koncentrationslägret experimenterade på hypotermi, alltså nedkylning eller när kroppstempareturen är under 35 grader.

Upp till 300 fångar ska ha ingått i experimentet och mellan 80 - 90 dog av att hållas i iskalla förhållanden. Bland annat fick de bada i isbad med stora isblock – i flera timmar i sträck, skriver The Guardian.

Weleda har i veckan svarat på Sudrows rapport och har lovat ett "fullständigt förtydligande" av sin historia, skriver The Guardian.

Portarna till koncentrationslägret Dachau. Fotograferat i april 1965. Bildkälla: AP/TT Bild

Prinsessan Madeleine anmäls efter bilden: "Samma regler gäller alla"

Weledas brokiga historia är inte det enda problemet prinsessan Madeleine har framför sig. När hon i våras delade ett inlägg på sin Instagram så kan hon mycket väl ha brutit mot en viktig regel – något som Camilla Gervide, som driver Bloggbevakning, uppmärksammade.

Annons

Prinsessan Madeleine. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Gervide har anmält prinsessan Madeleines inlägg till Reklamombudsmannen.

– Jag anmälde Prinsessan Madeleines inlägg för att jag vill veta hur Reklamombudsmannen bedömer det här. Konsumentombudsmannen har bekräftat att även kungligheter – kungen undantagen då han inte kan åtalas – måste följa marknadsföringslagen precis som vilken influencer som helst, säger Gervide till Nyheter24.

Gervide berättar vidare för Nyheter24 att prinsessan normalt sett postar personliga inlägg på sitt Instagramkonto.

– Det är bilder på hennes barn och bilder på henne själv där hon medverkar i olika sammanhang för välgörenhet, och i flödet växlar hon mellan svenska och engelska fram och tillbaka mellan svenska och engelska, och så helt plötsligt dyker det här inlägget upp. Det är inte bilder på produkterna som företaget ska sälja, utan det är en officiell bild på prinsessan med en ganska luddig text. Man behöver både trycka fram mer text och läsa vidare för att förstå att det här faktiskt handlar om att prinsessan ska börja sälja hudvårdsprodukter för barn tillsammans med Weleda - solklar reklam alltså, säger Camilla Gervide till Nyheter24.

MinLen. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Kruxet här är alltså att prinsessan Madeleine missat att markera sitt inlägg som reklam.

– Jag tycker det är viktigt att samma regler gäller alla. Om prinsessan frias här riskerar det att bli ett prejudikat: att man kan linda in reklam i en "personlig" uppdatering utan att läsarna fattar att det är reklam. Inlägget innan handlar om en konferens som hon "Was honored to attend..", och sen kommer "I’m excited to share…" - det ser ut som ett av alla prinsessans inlägg, för varför skulle hon annars skriva på engelska, när produkterna ska säljas i Sverige?, säger Camilla Gervide till Nyheter24.

Hur tror du att utfallet blir?

– Det är inte ett glasklart fall, men det har tidigare fällda inlägg inte heller varit, så Reklamombudsmannens utfall här blir riktigt spännande, avslutar Camilla Gervide.