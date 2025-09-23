Allt om House of Guinness: Netflix, skådespelare och trailer

När har House of Guinness premiär på Netflix?
House of Guinness har enligt Tu Dum premiär den 25 september 2025 på Netflix.
House of Guinness handling - finns det en trailer?
Enligt Netflix handlar serien om bryggeriet Guinness. Händelserna tar sin början i Dublin 1868, och patriarken i familjen har precis dött. Bryggeriets öde vilar nu på hans fyra barn – och alla ruvar de på mörka hemligheter...
Den officiella trailern ser du här:
House of Guinness Skådespelare – hur ser rollistan ut?
Serien är skapad av Steven Knihgt som låg bakom den hyllade serien Peaky Blinders, har Tu Dum skrivit.
Anthony Boyle som Arthur Guinness
Louis Partridge som Edward Guinness
Emily Fairn som Anne Guinness
Fionn O'Shea som Benjamin Guinness
David Wilmot som Bonnie Champion
James Norton som Sean Rafferty
Jack Gleeson som Byron Hughes
Niamh McCormack som Ellen Cochrane
Seamus O'Hara som Patrick Cochrane
Dervla Kirwan som Aunt Agnes Guinness
Michael McElhatton som John Potter
Danielle Galligan som Lady Olivia Hedges
Hilda Fay som Sultan
Cassian Bilton som Michael
House of Guinness avsnitt – hur många är det?
Enligt filmdatabasen Imdb så utgörs den första säsongen av åtta avsnitt.
Är House of Guinness baserat på verkliga händelser?
Ja, House of Guinness är baserad på verkliga händelser – på familjen Guinness som ligger bakom kanske världens mest kända öl.
– Det är den extraordinära berättelsen om en familj som råkar ärva det största bryggeriet i världen. De är unga och de får i uppdrag att ta sig an det här är oerhört framgångsrika märket. Första prioritet är: Sabba inte det här. Och den andra prioriteringen är att göra Guinness ännu större, säger Steven Knight till Tu Dum.