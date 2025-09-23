Allt om House of Guinness: Netflix, skådespelare och trailer

Allt om den nya serien House of Guinness: Netflix, premiär, avsnitt, skådespelare, rollista, trailer, handling och om den är baserad på en verklig händelse.

När har House of Guinness premiär på Netflix?

House of Guinness har enligt Tu Dum premiär den 25 september 2025 på Netflix.

House of Guinness har premiär på Netflix den 25 september. Bildkälla: Ben Blackall/Netflix

House of Guinness handling - finns det en trailer?

Enligt Netflix handlar serien om bryggeriet Guinness. Händelserna tar sin början i Dublin 1868, och patriarken i familjen har precis dött. Bryggeriets öde vilar nu på hans fyra barn – och alla ruvar de på mörka hemligheter...

Den officiella trailern ser du här:

House of Guinness Skådespelare – hur ser rollistan ut?

Serien är skapad av Steven Knihgt som låg bakom den hyllade serien Peaky Blinders, har Tu Dum skrivit.

Anthony Boyle som Arthur Guinness

Louis Partridge som Edward Guinness

Emily Fairn som Anne Guinness

Fionn O'Shea som Benjamin Guinness

David Wilmot som Bonnie Champion

James Norton som Sean Rafferty

Jack Gleeson som Byron Hughes

Niamh McCormack som Ellen Cochrane

Seamus O'Hara som Patrick Cochrane

Dervla Kirwan som Aunt Agnes Guinness

Michael McElhatton som John Potter

Danielle Galligan som Lady Olivia Hedges

Hilda Fay som Sultan

Cassian Bilton som Michael

House of Guinness avsnitt – hur många är det?

Enligt filmdatabasen Imdb så utgörs den första säsongen av åtta avsnitt.

House of Guinness. Bildkälla: Ben Blackall/NETFLIX

Är House of Guinness baserat på verkliga händelser?

Ja, House of Guinness är baserad på verkliga händelser – på familjen Guinness som ligger bakom kanske världens mest kända öl.