Allt du vill veta om The Hunting Wives: Var den streamas i Sverige, skådespelare, handling, trailer och Malin Åkermans peruk.

När har The Hunting Wives premiär på Netflix?

The Hunting Wives hade premiär på Netflix i USA i juli 2025, och blev en enorm succé där har Aftonbladet rapporterat.

Nu kommer serien till Sverige – men inte till Netflix, utan till TV4 Play. Enligt Aftonbladet beror detta på att Netflix inte haft rättigheterna till serien utanför USA.

Enligt Netflix Tu Dum så lockade serien över 20 miljoner tittare världen över.

The Hunting Wives rollista – vilka skådespelare är med?

Svenska Malin Åkerman som Margo Banks, "ledaren" i en grupp av konservativa societetsdamer som kallar sig för Hunting Wives.

Annons

Malin Åkerman spelar huvudrollen Margo Banks. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild

Brittany Snow spelar Sophie O'Neil, en ung kvinna från Cambridge, Massachusetts, som nyligen flyttade till (den fiktiva staden) Maple Brook i Texas med sin man efter att hon rattfull kört ihjäl en person.

Evan Jonigkeit spelar arkitekten Graham O'Neil, Sophies make.

Andra skådespelare och roller i The Hunting Wives är enligt Imdb:

Jaime Ray Newman som Callie

George Ferrier som Brad

Katie Lowes som Jill

Chrissy Metz som Starr

Dermot Mulroney som Jed Banks

Alexandria DeBerry som Terry

Joyce Glenn som Monae

Madison Wolfe som Abby

The Hunting Wives trailer – vad handlar den om?

Den första säsongen av The Hunting Wives, som nu kommer på TV4 Play, handlar om hur den unga flickan Abby hittas skjuten i skogen, skriver Moviezine.

Annons

Det visar sig snabbt att flera olika personer i det lilla samhället kan ha haft motiv att döda flickan, och i takt med att hemligheter kommer upp till ytan så avtäcks också den ena intrigen efter den andra.

Recensionerna har varit blandade. New York Times kallar det för en "rolig såpopera", medan Variety kallar det för "Netflix MAGA Murder".

The Hunting Wives säsong 2 – kommer det en andra säsong?

Ja, enligt Netflix Tu Dum så kommer det en andra säsong av The Hunting Wives.

Annons

– Jag är så taggad på att få skriva dom här otroliga karaktärerna igen. Jag kan knappt bärga mig över att få ta med publiken på ännu en sexig, skruvad, totalt urspårad tur genom Maple Brook, säger seriens exekutiva producent Rebecca Cutter till Tu Dum.



Har Malin Åkerman peruk i The Hunting Wives?

När Malin Åkerman gästade The Tonight Show med Jimmy Fallon så avslöjades det mer om den utseendeförändring som Malin Åkerman genomgick för att spela rollen.

Malin Åkerman hos Jimmy Fallon. Bildkälla: Youtube/Jimmy Fallon

– Kan vi prata om peruken?, undrade Jimmy Fallon.



– Vi kan prata om peruken, svarade Malin Åkerman och fortsatte:



– Vi försökte verkligen hörrni. Så här ligger det till. Jag fick en peruk gjord åt mig, och peruken anlände. Vi var redan i Charlotte, North Carolina, där vi spelade in. Och den kom, och den passade, men färgen och hela grejen, det såg ut som Linda Evans på 1980-talet. Och jag sa typ "Åh jag vet inte om det här är rätt". Så vi drog fram en peruk från makeup-trailern och ba "det här är vad vi har", berättade Malin Åkerman när hon gästade Jimmy Fallon.

Malin Åkerman i sin peruk i The Hunting Wives. Bildkälla: Youtube/Jimmy Fallon

Peruken har hånats i sociala medier, något som har rapporterats om av flera stora amerikanska medier så som People.

"Om det blir en andra säsong av Hunting Wives, snälla skaffa Malin Åkerman en bättre peruk jesus kristus" och en annan tittare skrev "Var ingen under inspelningen oroad över Malin Åkermans peruk?"



