Allt om den nya serien Wayward på Netflix: Handling, rollista, skådespelare, trailer, avsnitt och om det är baserat på verkliga händelser. Här har Nyheter24 samlat de vanligaste frågorna – och svaren – om serien.

Wayward rollista – vilka skådespelare är med?

Mae Martin som skapat serien spelar även huvudrollen som Alex Dempsey. Oscarsnominerade australiska skådespelaren Toni Collette spelar Evelyn Wade.

Mae Martin i Wayward. Bildkälla: Netflix

Mae Martin, som använder pronomenet de/dem, säger till Netflix att delar av serien är inspirerade av verkliga händelser.

– Jag var en Wayward-unge i början av 2000-talet. Min bästa vän blev skickad till ett sånt institut för stökiga tonåringar när hon var 16. Hon kom tillbaka och hade helt galna historier om det, säger Martin till Tu Dum.

Övrig rollista i Wayward på Netflix är enligt filmdatabasen Imdb:

Sarah Gadon som Laura Redman

Sydney Topliffe som Abbie

Alyvia Alyn Lind som Leile

Brandon Jay McLaren som Dwyane Andrews

Tattiawna Jones som Rabbit

Isolde Ardies som Stacey

Joshua Close som Duck

Patrick J. Adams som Wyatt Turner

Patrick Gallagher som Chief Bartell

Gage Munroe som Riley

Byron Mann som Brian

Toni Collette i Wayward. Bildkälla: Netflix

När har Wayward premiär på Netflix i Sverige?

Wayward har premiär på Netflix den 25 september 2025.

Annons

Wayward. Bildkälla: Netflix

Wayward handling – finns det någon trailer?

Wayward har hyllats av kritikerna. Brittiska The Guardian skrev att "tv inte blir bättre än så här" och huvudrollsinnehavaren Toni Collette kallade tidningen för "magnifik" i sin roll som Evelyn Wade.

Serien handlar om "stökiga ungdomar-industrin" där olika institutioner lovar att få rätsida på tonåringar som hamnat snett. En miljardindustri, skriver The Guardian.

Wayward utspelar sig bitvis år 2003, och vi får följa Alex och hans gravida fru Laura som spelas av Sarah Gadon. Paret flyttar till Tall Pines, Vermont för en nystart.

Evelyn Wade driver Tall Pines Academy där ungdomarna ska få hjälp – men istället så har de hamnat i någon sorts mystisk kult där ritualer och psykisk misshandel och sexuella övergrepp tycks vara regel mer än undantag...

Wayward avsnitt – hur många finns det?

Enligt Netflix egna sida Tu Dum utgörs den första säsongen av åtta avsnitt, och alla finns ute nu.