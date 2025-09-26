Nyheter24
Annons
Nöje /SVT

SVT-profilen Anne Lundberg i bilolycka

Publicerad: 26 sep. 2025, kl. 13:54
Uppdaterad: 26 sep. 2025, kl. 14:39
Anne Lundberg och en trafikolycka-skylt
Anne Lundberg var inblandad i en trafikolycka i Skåne. Foto: Stella Pictures & Johan Nilsson/TT

SVT-profilen Anne Lundberg var under torsdagen med i en bilolycka, skriver Svensk Damtidning.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

SVT, Trafikolycka

Det var på torsdagsmorgonen som Anne Lundberg var med i en trafikolycka på E65:an, i korsningen med väg 768 vid Hylteberga i Skåne. Larmet kom 08.30 efter att dubbla bilolyckor orsakat stopp i trafiken, skriver Ystads Allehanda.

– Det är två personbilar som krockat, säger Torbjörn Boklund, ledningsbefäl vid räddningstjänsten, till tidningen.

I den första olyckan flög en bil i diket, och den andra blev demolerad. Den andra olyckan inträffades sedan på grund av den tidigare olyckan. 

– Detta ledde till att hela E65:an stängdes under en stund. Det stod helt still, säger insatsledare Marcus Andersson.

MISSA INTE: Tappar det totalt i "Sveriges dummaste" – Samirs sjuka svar

Anne Lundberg. Foto: Caisa Rasmussen/TT
Anne Lundberg. Foto: Caisa Rasmussen/TT

LÄS MER: Sanningen om Silvias klocka chockar experten: "Prislappen.."

Anne Lundberg i trafikolycka

Enligt uppgifter till Svensk Damtidning, var Anne Lundberg en av förarna i den första olyckan. 

– Det var en himla tur att det inte kom en lastbil där i mötande trafik, för då hade det här gått väldigt mycket värre, säger Marcus Andersson till Ystads tidning.

SVT-programledaren, känd från "Husdrömmar" och "Antikrundan", mår efter omständigheterna bra. 

– Jag mår bra och alla mår bra kan jag säga. Inga skadades, så det var ju skönt, säger Anne Lundberg till Svensk Damtidning.

MISSA INTE: Reaktionerna haglar efter vuxenleksaken i Bonde söker fru

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:00
Nöje
/ Kultur

De kan bli årets kulturtidskrift

Idag
13:54
Nöje

SVT-profilen Anne Lundberg i bilolycka

Idag
12:04
Nöje
/ Kultur

Upprörd stämning kring Gaza på Bokmässan

Idag
12:02
Nöje
/ TV

Tappar det totalt i "Sveriges dummaste" – Samirs sjuka svar

Idag
11:52
Nöje
/ Kultur

Kneecap-medlem slipper terrorrättegång

Idag
11:29
Nöje
/ Kändisar

Allt om Jessica Grabowsky: Familj, längd, tv-serier & filmer

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons