SVT-profilen Anne Lundberg i bilolycka

SVT-profilen Anne Lundberg var under torsdagen med i en bilolycka, skriver Svensk Damtidning.

Det var på torsdagsmorgonen som Anne Lundberg var med i en trafikolycka på E65:an, i korsningen med väg 768 vid Hylteberga i Skåne. Larmet kom 08.30 efter att dubbla bilolyckor orsakat stopp i trafiken, skriver Ystads Allehanda.

– Det är två personbilar som krockat, säger Torbjörn Boklund, ledningsbefäl vid räddningstjänsten, till tidningen.



I den första olyckan flög en bil i diket, och den andra blev demolerad. Den andra olyckan inträffades sedan på grund av den tidigare olyckan.

– Detta ledde till att hela E65:an stängdes under en stund. Det stod helt still, säger insatsledare Marcus Andersson.



Anne Lundberg. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Enligt uppgifter till Svensk Damtidning, var Anne Lundberg en av förarna i den första olyckan.

– Det var en himla tur att det inte kom en lastbil där i mötande trafik, för då hade det här gått väldigt mycket värre, säger Marcus Andersson till Ystads tidning.

SVT-programledaren, känd från "Husdrömmar" och "Antikrundan", mår efter omständigheterna bra.

– Jag mår bra och alla mår bra kan jag säga. Inga skadades, så det var ju skönt, säger Anne Lundberg till Svensk Damtidning.