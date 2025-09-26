Hon får pris för Årets bok

Malin Haawinds roman ”Den som följer en stjärna vänder inte om" har röstats fram till priset Årets bok.

Vinnaren utses av Bonniers Bokklubbars medlemmar och över 30 000 läsare har röstat i år. Näst flest läsarröster fick ”Hjortronmyren” av Ulrika Lagerlöf och på tredje plats landar ”Väninnorna på Nordiska kompaniet" av Ruth Kvarnström-Jones.

Röstas fram av läsarna

”Alla tre pristagarna är gripande historiska romaner som sätter kvinnors perspektiv i centrum", säger Petra Nuhma, marknadschef på Bonniers Bokklubbar, i ett pressmeddelande.