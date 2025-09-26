Nyheter24
Nöje /Kultur /bok

Hon får pris för Årets bok

Publicerad: 26 sep. 2025, kl. 17:34
Uppdaterad: 26 sep. 2025, kl. 18:59

Malin Haawinds roman ”Den som följer en stjärna vänder inte om" har röstats fram till priset Årets bok.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämnen:

bok, Pris

Vinnaren utses av Bonniers Bokklubbars medlemmar och över 30 000 läsare har röstat i år. Näst flest läsarröster fick ”Hjortronmyren” av Ulrika Lagerlöf och på tredje plats landar ”Väninnorna på Nordiska kompaniet" av Ruth Kvarnström-Jones.

Röstas fram av läsarna

”Alla tre pristagarna är gripande historiska romaner som sätter kvinnors perspektiv i centrum", säger Petra Nuhma, marknadschef på Bonniers Bokklubbar, i ett pressmeddelande.

Priset Årets bok, som instiftats av Bonnier bokklubbar, delas i år ut för tionde året i rad och det är läsarna själva som röstar fram vinnaren.

Kommentarer

Senaste nytt
