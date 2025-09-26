Hon får pris för Årets bok

Vinnaren utses av Bonniers Bokklubbars medlemmar och över 30 000 läsare har röstat i år. Näst flest läsarröster fick ”Hjortronmyren” av Ulrika Lagerlöf och på tredje plats landar ”Väninnorna på Nordiska kompaniet" av Ruth Kvarnström-Jones.
Röstas fram av läsarna
”Alla tre pristagarna är gripande historiska romaner som sätter kvinnors perspektiv i centrum", säger Petra Nuhma, marknadschef på Bonniers Bokklubbar, i ett pressmeddelande.
Priset Årets bok, som instiftats av Bonnier bokklubbar, delas i år ut för tionde året i rad och det är läsarna själva som röstar fram vinnaren.