David Hellenius ska leda ett nytt lekprogram på TV4. I en intervju med Expressen så avslöjar David Hellenius vad programmet handlar om.

David Hellenius leder TV4:s nya storsatsning Gilla läget.

Programmet ska växla mellan förinspelade inslag där deltagarna får olika utmaningar och en studio där de får kommentera sitt agerande, ungefär som i tittarsuccén Bäst i test.

David Hellenius. Bildkälla: Caisa Rasmussen/TT Bild

Det handlar Gilla läget om på TV4 – David Hellnius avslöjar

— Vi kastar in dem i helt oförberedda situationer. Det kan vara hos polisen, på sjukhuset, på en parmiddag, de måste agera mäklare. Det kan vara precis vad som helst, ingenting är förberett, säger Hellenius till Expressen.

Till Expressen säger David Hellenius att det går att jämföra med Bäst i test, som TV4 ju köpte av SVT.

– Ja Bäst i test är en bra jämförelse. De sitter och tittar på det de har presterat och våndas och plågas. Annars skiljer det sig ganska mycket för det är inget uppdrag de ska klara utan här ska de försöka slingra sig ur en situation. Och de spelar mot olika skådespelare. Men setupen är ju väldigt lik och det är ett framgångsrecept, säger Hellenius till Expressen.

Gilla läget har premiär nästa vår.