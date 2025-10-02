Nyheter24
Nöje /Kultur /Gunilla Persson

Gunilla Perssons mål: Melodifestivalen 2026

Publicerad: 2 okt. 2025, kl. 18:26
Uppdaterad: 2 okt. 2025, kl. 18:51
Gunilla Persson deltog i Melodifestivalen 2024. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Gunilla Persson säger till TT att hon sökt till Melodifestivalen 2026.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Gunilla Persson, Melodifestivalen

— Jag hoppas och tror att jag kommer med i Melodifestivalen 2026. Jag har skickat in ett bidrag. Det är Adam Woods som har skrivit låten. Den är riktigt riktigt bra, säger Gunilla Persson.

Hon berättar att låten bland annat handlar om att resa sig upp ur askan när livet är tufft. I januari brann Gunilla Perssons hus ned i Los Angeles. Nu har hon skaffat en lägenhet nära havet.

"Man kan inte dö"

— Man får börja om på nytt helt enkelt. Det är inget annat att göra. Man kan inte dö, man kan inte lägga sig ner och bli deprimerad. Man får gå vidare. Och det är det som min låt för Mello handlar om. Det är en väldigt upplyftande låt, säger hon.

Hon tror att beskedet om huruvida låten kommer med i Melodifestivalen sker inom en vecka.

— Jag tror att det blir jag som får sjunga igen på den stora scenen, det hoppas jag verkligen, säger hon.

