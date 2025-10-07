Gunilla Persson: "Vill inte försörja en man"

I realityserien ”Den rätte för Gunilla” söker Gunilla Persson efter kärleken – bland annat hos en nudist, en bonde och en dj.

I serien dejtar Gunilla Persson norska män. Hon hävdar att hennes medverkan är genuin, och att hon vill hitta någon att gifta sig med.

— Att vara kär på riktigt, det är viktigast av allt, säger hon.

Gunilla Persson berättar i serien att ingen man tidigare har kommit henne nära. Hur kommer det sig?

— Jag har aldrig haft någon under en längre tid som verkligen lärde känna mig på djupet. Det har mest varit att jag blivit ett kuttersmycke, någon vacker på deras arm, säger hon.

Gunilla Persson är övertygad om att den stora kärleken finns i hennes framtid.

Få människor vet vem den riktiga Gunilla Persson är, menar hon. Vem är då den riktiga Gunilla? Själv beskriver hon sig som ”komplicerad, kärlekstörstande och lycklig”.

— Jag är komplicerad eftersom jag är mångfacetterad. Jag är inte enkelspårig utan har flera sidor. Det är de flesta kreativa människor – de har väldigt mycket inom sig.

Gunilla Perssin: "Det vill jag ha"

Kravlistan på drömmannen är tydlig: snäll, generös, omtänksam – och rik.

— Jag vill ha någon som är stenrik. Jag behöver mycket pengar för att behålla den livsstil jag är van vid. Jag vill inte försörja en man. Samtidigt får man ta ordet med ”stenrik” med en nypa salt. Det viktigaste är att han tar hand om mig och min familj.





Bland dejterna i serien finns både en bonde, en dj – och en nudist.

— Han ville att man skulle bada naken. Det tycker jag inte om. Nudister kan vara lite läskiga, säger Gunilla Persson.

Gnistor uppstod

Om Gunilla Persson hittar mannen i sitt liv i programmet vill hon inte avslöja ännu.

— Inte svara. Jag får inte svara! Då blir det spoiler. Nej, det går inte att säga, säger hon och skrattar.

Men kan du ge en liten ledtråd?

— Det uppstod gnistor, verkliga gnistor, svarar hon.

Hollywoodfrun är helt säker på att framtiden rymmer mycket kärlek.