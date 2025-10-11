Två män åtalas för mordet på pedofilen Ian Watkins

Ian Watkins, sångare i bandet Lostprophet, avtjänade ett fängelsestraff efter att ha våldtagit ett spädbarn. Watkins har dödats i fängelse - och nu har två män gripits för mordet.

Den sexbrottsdömde Lostprophets-sångaren Ian Watkins har dödats i en knivattack i fängelset Wakefield i Storbritannien, uppger BBC.

Mördades i fängelse – två män gripna

Polisen kallades till fängelset på lördagsmorgonen efter larm om ett överfall där en medfånge attackerat Watkins. Han dödförklarades på platsen.

Enligt uppgifter till brittiska Daily Mail så har två personer – Rashid Gedel, 25, och Samuel Dodsworth, 43, nu gripits och åtalats för mordet.

Rashid Gedel och Samuel Dodsworth var medfångar till Watkins. Gedel avtjänade ett 27 år långt fängelsestraff för ett mord på en juridikstuderande 2021, har BBC rapporterat.

Samuel Dodsworth blev känd som "Våldtäktsmannen i Derby" och avstjänade ett långt fängelsestraff för att ha kidnappat och våldtagit en kvinna, vilket BBC skrivit om.

Watkins våldtog spädbarn

Watkins avtjänade sedan 2013 ett 29-årigt straff för sexuella övergrepp mot barn, bland annat våldtäkt av ett spädbarn. 2017 avslöjades att han försökt grooma ett nytt offer utanför fängelset och 2019 förlängdes hans fängelsestraff efter att han gömt en mobiltelefon i ändtarmen.

Watkins överfölls av andra fångar vid flera tillfällen under sin tid i fängelset, bland annat förra året, då han höggs med en vässad toalettborste.