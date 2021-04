6 kändisar som är pedofiler: "Det finns hundratals offer"

Planerade att tortera barn

Sångaren Ian Watkins rönte framgångar med sitt band Lostprophets. År 2013 dömdes han till 29 års fängelse för bland annat våldtäktsförsök mot ett spädbarn och innehav av stora mängder barnporr. Polisen kallade honom då för "en av de farligaste sexbrottslingarna någonsin", skrev Daily Mail.

Watkins tillvägagångssätt var alltid detsamma: han chattade med kvinnliga fans till Lostprophets, och när det visade sig att de hade småbarn så bad han kvinnorna att skicka bilder på barnen och började även planera övergrepp mot barnen.

Han planerade även att tortera barn och sälja dom vidare till "feta gamla gubbar".Watkins avtjänar sitt fängelsestraff på HMP Wakefield i västra Yorkshire.

– De andra intagna är inga du vill bråka med. Det är mördare, massmördare, våldtäktsmän, pedofiler, seriemördare – de absolut värsta, har Watkins sagt, skriver The Guardian.

Barn, hundar, grisar och fiskar

James Moore, 29, var med i hela den fjärde säsongen av brittiska "Ex on the beach" år 2016. Han har anklagas för att ha haft 83 olämpliga bilder på ett barn. 28 av bilderna är i kategori A, vilket är den grövsta formen av barnpornografi.

Förutom barnporrbilderna så hittades även andra extremt grova pornografiska bilder som visade människor utföra sexuella handlingar på djur. Både hundar, grisar och fiskar blev utsatta för de fruktansvärda övergreppen, något som Nyheter24 skrivit om tidigare.



Våldtog sina döttrar

Aswad Ayinde, 63, är videoregissören som bland annat har vunnit en prestigefylld Grammy för sin video till Fugees superhit "Killing me softly" år 1996.

Samtidigt som han gjorde succé med regikarriären levde han ett bisarrt dubbelliv. Han var medlem i en religiös sekt och tvingade in sin familj i ett helvete som tycks sakna slut, och som inte helt osökt för tankarna till Josef Fritzl.

Ayinde flyttade in med sin hustru Beverly och deras sex stycken döttrar i ett övergivet hus i New Jersey. Där utsatte Ayinde alla döttrarna för brutala våldtäkter. Den yngsta dottern som han våldtog var så liten som åtta år.

Själv har Ayinde sagt att anledningen till våldtäkterna var att "världens undergång närmade sig" och att han därför ville behålla en "ren blodslinje", något som Daily Mail rapporterade om då.

Han tvingade sina döttrar att behålla barnen. Döttrarna förlöstes hemma, och två av deras barn dog senare. Aswad Ayinde dömdes till 90 års fängelse, något som NBC New York då skrev om.

Dog innan domen

Skådespelaren Mark Salling såg vi i tv-serien "Glee" där han spelade Noah "Puck" Puckerman. Den 30 september 2017 erkände Salling innehav av barnpornografi, som rapporterades av Independent då.

Han väntade ett fängelsestraff på mellan fyra till sju år. Men innan hans dom föll så tog han livet av sig. Han hittades död den 30 januari 2018.

Avtjänar långt fängelsestraff

Artisten Gary Glitter, 76, dömdes för innehav av barnpornografi 1997. Då fick han avtjäna fyra månader bakom lås och bom.

Flera år senare – närmare bestämt år 2006 – så dömdes han till tre års fängelse i Vietnam. Detta då han utsatt två småflickor för sexuella övergrepp. Han åtalades även för en våldtäkt av en flicka, men friades på den punkten.

År 2015 dömdes Glitter igen, den här gången till 16 års fängelse. Då gällde det ett våldtäktsförsök mot en åttaårig flicka och en våldtäkt av en 12-årig flicka, något som BBC rapporterat om.



Han avtjänar sitt straff på fängelset HMP The Verne i Dorset, England. Där sitter bara sexbrottslingar.

Hittade sina offer på barnsjukhus

Den folkkära brittiska musikprofilen Jimmy Savile dog 2011. Efter hans död framkom det att Savile under sin drygt 50 år långa karriär utsatte kvinnor, barn och gamla för sexuella övergrepp.

Vissa offer var så unga som två år, rapporterade The Guardian.

År 2013 slog Scotland Yard fast att det rörde sig om hundratals fall. 73% av offrena var barn. Savile besökte ofta sjukhus och barnsjukhus där han kunde hitta och förgripa sig på de sjuka.

