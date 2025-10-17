Nyheter24
Nöje /Kultur /Pär Lernström

Ash Pournouri om nya jurymedlemmen i Idol: "Andra åsikter"

Publicerad: 17 okt. 2025, kl. 10:02
Uppdaterad: 17 okt. 2025, kl. 12:23
Arash ”Ash” Pournouri
Arash ”Ash” Pournouri berättar nu vad han tycker om Idoljuryn. Foto: Henrik Montgomery/TT Bild, Christine Ohlsson/TT Bild

Nu berättar Ash Pournouri om vad han tycker om den nya – kända – jurymedlemmen i Idol.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Quetzala Mikko Blanco
Quetzala Mikko Blanco,
Nöjesreporter

Ämnen:

Pär Lernström, Oscar Zia, johanna nordström

De 16 tävlande som har tagit sig från slutaudition till Idols direktsända lördagsfinaler har alla en vilja att ta sig hela vägen, menar jurymedlemmen Ash Pournouri. De som bara är med "på skoj"gallras snabbt ut ur tävlingen.

— Vi i juryn säkerställer att de verkligen vill vara med och det här startfältet tar Idol på största allvar, säger han.

LÄS MER: Det skrev Aviciis manager Ash i kravbrevet: "Be om ursäkt"

Ash
Ash. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT Bild

Ash Pournouri om kravet i Idol: "Man måste jobba på sin profil"

Det märks bland annat på deltagarnas sociala medier, enligt Pournouri – att skapa ett varumärke redan innan livesändningarna dragit i gång är a och o:

— Man måste jobba på sin profil och försöka hänga med i konkurrensen. Det är nästan ett krav för att lyckas i dag. Man måste ta alla möjligheter man kan för att slå igenom, säger han.

Nytt för i år i Idol – Oscar Zia, Johanna Nordström och Molly Sandén kommer in

Nytt i Idol för i år är att de två första lördagsfinalerna består av dueller där deltagarna tävlar mot varandra, och i de två första programmen får programledaren Pär Lernström sällskap av Oscar Zia respektive Johanna Nordström.

Juryn får även en femte medlem i artisten Molly Sandén, som också kommer att uppträda.

Att en ny medlem tar plats i juryn tycker Pournouri är bra för dynamiken:

— Det är kul att få in någon med lite andra åsikter. Det sätter lite extra press på oss att leverera, säger han.

LÄS MER: Idol 2025: Alla deltagare i lördagsfinalerna

Molly Sandén
Molly Sandén. Bildkälla: Lars Schröder/TT Bild


Kommentarer

