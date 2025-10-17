Ash Pournouri om nya jurymedlemmen i Idol: "Andra åsikter"

Nu berättar Ash Pournouri om vad han tycker om den nya – kända – jurymedlemmen i Idol.

De 16 tävlande som har tagit sig från slutaudition till Idols direktsända lördagsfinaler har alla en vilja att ta sig hela vägen, menar jurymedlemmen Ash Pournouri. De som bara är med "på skoj"gallras snabbt ut ur tävlingen.

— Vi i juryn säkerställer att de verkligen vill vara med och det här startfältet tar Idol på största allvar, säger han.

Ash. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT Bild

Ash Pournouri om kravet i Idol: "Man måste jobba på sin profil"

Det märks bland annat på deltagarnas sociala medier, enligt Pournouri – att skapa ett varumärke redan innan livesändningarna dragit i gång är a och o:

— Man måste jobba på sin profil och försöka hänga med i konkurrensen. Det är nästan ett krav för att lyckas i dag. Man måste ta alla möjligheter man kan för att slå igenom, säger han.

Nytt för i år i Idol – Oscar Zia, Johanna Nordström och Molly Sandén kommer in

Nytt i Idol för i år är att de två första lördagsfinalerna består av dueller där deltagarna tävlar mot varandra, och i de två första programmen får programledaren Pär Lernström sällskap av Oscar Zia respektive Johanna Nordström.

Juryn får även en femte medlem i artisten Molly Sandén, som också kommer att uppträda.

Att en ny medlem tar plats i juryn tycker Pournouri är bra för dynamiken:

— Det är kul att få in någon med lite andra åsikter. Det sätter lite extra press på oss att leverera, säger han.

Molly Sandén. Bildkälla: Lars Schröder/TT Bild