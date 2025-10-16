Det var år 2004 som "Idol" tog plats i den svenska tv-tablån och det dröjde inte länge innan tävlingen blev rejält omskriven i media. Den dåvarande juryn – bestående av Daniel Breitholtz, Peter Swartling, Claes af Geijerstam och Kishti Tomita – både roade och upprörde med sina vassa bedömningar av de sökande.
Nu är programmet inne på sin 21:a säsong. 16 personer har lyckats ta sig förbi den nuvarande "Idol"-juryn som sedan 2024 utgjorts av Ash Pournouri, Peg Parnevik, Katia Mosally och Anders Bagge.
– Lägstanivån på topp 16 är den högsta vi sett på många år, men det som gör detta år speciellt är att så många av idolerna redan har en tydlig bild av vem de vill vara som artister. Då blir Idolresan mer som en utveckling och förfining av det de redan har jobbat fram på egen hand, mer än en upptäcktsresa av vilka de vill vara som artister. Jag tror att det gör att höstens Idol kommer att vara superintressant och extra kul för tittarna, men också för oss i juryn att följa! Det här kan sluta hursomhelst beroende på de val de gör under hösten, säger jurymedlemmen Katia Mosally i ett pressmeddelande.
Topp 16 i Idol 2025 – alla deltagare i lördagsfinalerna
I år är det faktiskt ett lite annorlunda tävlingsupplägg. Deltagarna möts nämligen i dueller. Åtta deltagare kommer duellera under den första lördagsfinalen som går av stapeln den 18 oktober. En vecka senare, den 25 oktober, kommer resterande åtta deltagare duellera mot varandra. I de två första programmen är det totalt fyra deltagare – men två i varje avsnitt – som får lämna tävlingen.
"Fyra Idoler går direkt vidare, medan de fyra som förlorat sin duell får uppträda på nytt. De två med flest röster får fortsätta tävla i Idol 2025", skriver kanalen vidare i pressmeddelandet.
Men vilka 16 deltagare är det då som ska vinna juryns och tittarnas hjärtan under dessa kommande program? Nedan hittar du hela gänget.
Allan Ismail, 21, Stockholm
Alma Adolfsson, 19, Stockholm
Arvid Lorentsson, 20, Vemdalen
Ingrid Enckell, 23, Helsingfors (Finland)
Jénovic Luyindala, 18, Uppsala
Jonas Elfqvist, 26, Sveg
Karl Noremo, 31, Stockholm
Love Backlund, 18, Gävle
Love Hedlund Stenmarck, 18, Lidingö
Malva Turestedt Cederholm, 15, Stockholm
Nicolina-Mercedes Brandström, 16, Stockholm
Nora Lundmark, 22, Göteborg
Rasmus Bergman, 24, Stockholm
Rebecca Larsson, 24, Göteborg
Sofia Gregersen, 21, Falkenberg
Tuva Råwall, 17, Göteborg
