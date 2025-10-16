Det är dags för lördagsfinaler i "Idol" 2025. Vilka är egentligen deltagarna som lyckats ta sig till topp 16 i TV4-programmet?

Det var år 2004 som "Idol" tog plats i den svenska tv-tablån och det dröjde inte länge innan tävlingen blev rejält omskriven i media. Den dåvarande juryn – bestående av Daniel Breitholtz, Peter Swartling, Claes af Geijerstam och Kishti Tomita – både roade och upprörde med sina vassa bedömningar av de sökande.

Nu är programmet inne på sin 21:a säsong. 16 personer har lyckats ta sig förbi den nuvarande "Idol"-juryn som sedan 2024 utgjorts av Ash Pournouri, Peg Parnevik, Katia Mosally och Anders Bagge.

– Lägstanivån på topp 16 är den högsta vi sett på många år, men det som gör detta år speciellt är att så många av idolerna redan har en tydlig bild av vem de vill vara som artister. Då blir Idolresan mer som en utveckling och förfining av det de redan har jobbat fram på egen hand, mer än en upptäcktsresa av vilka de vill vara som artister. Jag tror att det gör att höstens Idol kommer att vara superintressant och extra kul för tittarna, men också för oss i juryn att följa! Det här kan sluta hursomhelst beroende på de val de gör under hösten, säger jurymedlemmen Katia Mosally i ett pressmeddelande.

"Idol"-juryn tillsammans med programledaren Pär Lernström och sidekicken Behrouz Badreh. Foto: TV4

Topp 16 i Idol 2025 – alla deltagare i lördagsfinalerna

I år är det faktiskt ett lite annorlunda tävlingsupplägg. Deltagarna möts nämligen i dueller. Åtta deltagare kommer duellera under den första lördagsfinalen som går av stapeln den 18 oktober. En vecka senare, den 25 oktober, kommer resterande åtta deltagare duellera mot varandra. I de två första programmen är det totalt fyra deltagare – men två i varje avsnitt – som får lämna tävlingen.

"Fyra Idoler går direkt vidare, medan de fyra som förlorat sin duell får uppträda på nytt. De två med flest röster får fortsätta tävla i Idol 2025", skriver kanalen vidare i pressmeddelandet.

Men vilka 16 deltagare är det då som ska vinna juryns och tittarnas hjärtan under dessa kommande program? Nedan hittar du hela gänget.

Det är dags för lördagsfinaler i TV4:s "Idol". Foto: Fredrik Sandberg/TT

Allan Ismail, 21, Stockholm

Foto: Jakob Dahlström/TV4

Alma Adolfsson, 19, Stockholm

Foto: Jakob Dahlström/TV4

Arvid Lorentsson, 20, Vemdalen

Foto: Jakob Dahlström/TV4

Ingrid Enckell, 23, Helsingfors (Finland)

Foto: Jakob Dahlström/TV4

Jénovic Luyindala, 18, Uppsala

Foto: Jakob Dahlström/TV4

Jonas Elfqvist, 26, Sveg

Foto: Jakob Dahlström/TV4

Karl Noremo, 31, Stockholm

Foto: Jakob Dahlström/TV4

Love Backlund, 18, Gävle

Foto: Jakob Dahlström/TV4

Love Hedlund Stenmarck, 18, Lidingö

Foto: Jakob Dahlström/TV4

Malva Turestedt Cederholm, 15, Stockholm

Foto: Jakob Dahlström/TV4

Nicolina-Mercedes Brandström, 16, Stockholm

Foto: Jakob Dahlström/TV4

Nora Lundmark, 22, Göteborg

Foto: Jakob Dahlström/TV4

Rasmus Bergman, 24, Stockholm

Foto: Jakob Dahlström/TV4

Rebecca Larsson, 24, Göteborg

Foto: Jakob Dahlström/TV4

Sofia Gregersen, 21, Falkenberg

Foto: Jakob Dahlström/TV4

Tuva Råwall, 17, Göteborg

Foto: Jakob Dahlström/TV4