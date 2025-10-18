Nyheter24
Nöje /Kultur /Pär Lernström

De blir först att lämna finalduellerna i ”Idol”

Publicerad: 18 okt. 2025, kl. 22:46
Uppdaterad: 19 okt. 2025, kl. 09:02
Foto: Anders Wiklund/TT

Det blev Rasmus Bergman och Alma Adolfsson som fick lämna ”Idol” i den första finalomgångens dueller.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

16 tävlande tog sig från slutaudition till ”Idols” två direktsända lördagsfinaler i TV4 där de tävlande ska decimeras till 12.

I den första finalomgången duellerade Nicolina-Mercedes Brandström mot Karl Noremo, Malva Turestedt Cederholm mot Jonas Elfqvist, Rasmus Bergman mot Arvid Lorentsson samt Alma Adolfsson mot Love Stenmarck.

Programledaren Pär Lernström fick hjälp att styra skutan av Oscar Zia, medan juryn fick förstärkning av Molly Sandén.

Duellvinnarna Karl Noremo, Jonas Elfqvist och Arvid Lorentsson gick direkt till sammanslagningen.

Det gjorde även kändissonen Love Stenmarck, som slapp kvala in till duellerna. Tittarna röstade fram honom som vinnare när han ställdes mot juryns gunstling Alma Adolfsson.

LÄS MER: Idol 2025: Alla deltagare i lördagsfinalerna

Rasmus Bergman var en av två som fick lämna idol. FOTO: Anders Wiklund/TT

Rasmus Bergman och Alma Adolfsson fick lämna

Efter en ny omröstning stod det klart att Rasmus Bergman och Alma Adolfsson får lämna tävlingen, medan Nicolina-Mercedes Brandström och Malva Turestedt Cederholm går till sammanslagning.

I nästa lördags finalomgång får ytterligare två lämna tävlingen. Då duellerar Love Backlund mot Nora Lundmark, Sofia Gregersen mot Rebecca Larsson, Jenovic Luyindula mot Allan Ismail och Ingrid Enckell mot Tuva Råvall.

