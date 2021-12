Kristofer Hivju: Beck en fadersfigur

Fakta: Kristofer Hivju Född 1978 i Oslo. Utbildad på GITIS Scandinavia, The russian institute of theatre arts i Århus. En klasskamrat var "Utvandrarna"-aktuella Lisa Carlehed. Guldbaggebelönad för sin roll i Ruben Östlunds film "Turist". Medverkat i bland annat "Game of thrones", "Fast & furious 8", "The witcher" och dramaserien "Twin". "Beck ‒ ett nytt liv" har premiär på C More på juldagen. Därefter följer "Rage room" 21 januari, "58 minuter" 18 februari och "Den gråtande polisen" 18 mars.

Det är inte riktigt lika många vändor i samma skor som exempelvis Hongkong-skådespelaren Kwan Tak-Hing, som spelade den kinesiske kampsportsikonen Huang Feihong i ett 70-tal filmer, men likväl en hisnande siffra.

Och när Peter Haber tog över rollen efter Gösta Ekman på 1990-talet satt en ung Kristofer Hivju hemma i Norge och tittade.

Han kallar Peter Habers Martin Beck för "en kompromisslös fadersfigur".

Ersatte Persbrandt

‒ Jag älskar "Beck", det gjorde jag även innan jag blev del av den världen, säger Hivju.

‒ Det görs så mycket nya kriminaldraman till alla strömningstjänster nu, men "Beck"-filmerna har behållit sin identitet genom alla år. Folk vet vad de får, det är som att komma hem till någonting tryggt i 90 minuter.

Kristofer Hivju hade den otacksamma uppgiften att ersätta Mikael Persbrandt, vars koleriska och svärande polis Gunvald Larsson blivit en publikfavorit under åren, när han klev in i "Beck"-filmerna för fem år sedan. Trots att hans rollfigur Steinar Hovland i likhet med Gunvald Larsson ibland går utanför lagen för att få jobbet gjort så är det i slutänden en väldigt annorlunda personlighet som tittarna har fått stifta bekantskap med.

"Mörk och dysfunktionell"

Den norske skådespelaren, vars eldröda skägg blev känt över hela världen när han gjorde rollen som vildmannen Tormund Giantsbane i fantasyserien "Game of thrones", säger att han är van vid att kliva in i pågående berättelser.

‒ Jag kom in i "Beck" långt efter att den hade börjat, och samma sak med "Game of thrones", "Fast & furious"-serien och "The witcher". När du har stått vid sidan av som betraktare frågar du dig själv "Vad kan jag tillföra här?"

‒ Martin Becks universum har stundtals varit väldigt mörkt. Gunvald Larsson var också en mörk och dysfunktionell person. Därför kan man säga att jag kommer in som ett färgstarkt inslag, lite som en typisk norrman som glatt ropar "Hallå Beck!"

Kristofer Hivju kommer också att ha varit med i ett tvåsiffrigt antal "Beck"-filmer när den kommande omgången är över, och han säger att det "helt klart finns en framtid" för Steinar Hovland om det skulle bli en fortsättning framöver.

TT: Viktig fråga: Kommer Steinar att fortsätta Tinderdejta i de nya "Beck"-filmerna?

‒ Vi får se, säger Kristofer Hivju och brister ut i ett bullrigt skratt.

Hyllar Carlehed

Kristofer Hivju fick sin skådespelarutbildning på samma teaterskola i danska Århus som hans svenska kollega Lisa Carlehed gick på. Efter utbildningen tog deras respektive karriärer fart i olika riktningar. Han sökte sig till Hollywood, och lyckades, medan hon blev nekad jobb efter jobb i Sverige.

I en intervju med TT sade Lisa Carlehed nyligen att "ingen ville ta i henne med tång" på grund av att hon inte gått en svensk scenskoleutbildning. Men nu är hon nominerad till en Guldbagge för sin roll som Kristina i "Utvandrarna", och Kristofer Hivju säger att hans gamla klasskamrat "alltid har varit en stjärna".

‒ Det var längesedan vi hördes sist, men vi hade en fantastisk tid tillsammans på utbildningen och det är jätteroligt att se att hon är Guldbaggenominerad och äntligen får sitt erkännande nu.