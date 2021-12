Gav 30 dollar för renässansverk värt miljoner

Var ovetandes i flera år

Teckningen förvarades hemma hos mannen och det var först efter att en vän till mannen berättat om den för en konsthandlare specialiserad på att återvinna förlorad konst som det hela uppdagades.

Konsthandlaren och mannen gjorde en ekonomisk uppgörelse och bilden fördes till London där en expertpanel vid British Museum i London undersökte den och två år senare kunde konstatera att det är en oupptäckt teckning med titeln ”The Virgin and Child with a Flower on a Grassy Bench", målad av den berömde, tyska sanskonstnären Albrecht Dürer.

Vattenstämpeln avgjorde

Penndragen, stilen på Madonnan och initialerna A.D. som syns i ena hörnet talade för att den var äkta. Men det fanns en till ledtråd på pappret som upptäcktes först vid närmare undersökningar; en vattenstämpel föreställande en treudd.

Den är ett tydligt tecken eftersom Albrecht Dürer använde sig av ett speciellt papper som bara hans verkstad hade tillgång till.

Teckningen daterades till 1503 då Dürer, som föddes 1471, gjorde en liknande avbildning av Jungfru Maria på en gräsbevuxen bänk.

Alla är dock inte övertygade om äktheten utan menar att den kan vara ritad av en av Dürers lärlingar.

Från Tyskland, där den säkerligen målades, tros den ha färdats till en adlig familj i Italien vidare till Louvren och privata samlare i Frankrike, innan den till slut hamnade hemma hos mannen i Massachusetts.

Ska säljas för en "åttasiffrig summa

I dagsläget förvaras teckningen på Agnews Gallery i London men kommer inom kort flyttas till Colnaghi-galleriet i New York.

Någon gång under nästa år kommer teckningen att säljas och i ett uttalande uppgav Agnews Gallery att man planerar att sätta prislappen på en "åttasiffrig summa", vilket gör den till det mest värdefulla verket av en renässansmästare som kommit ut på marknaden sedan en skiss av Raphael såldes för nästan 48 miljoner dollar 2012.