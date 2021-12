He-Man-skaparen T. Mark Taylor död

Taylor designade bland annat actionfiguren "He-Man" och övriga dockor i "Masters of the Universe"-världen, liksom "Teenage mutant ninja turtles"-figurerna.

Förutom dockorna blev både He-Man och ninjasköldpaddorna bland annat till tv-serier, långfilmer och serietidningar. Den svenske skådespelaren Dolph Lundgren spelade exempelvis He-Man i den kalkonförklarade filmen "He-Man – universums härskare" från 1987.

Leksakstillverkaren Mattel sålde mer än 70 miljoner dockor från sin "Masters of the Universe"-serie – som släpptes 1982 – under de första 2,5 åren, enligt The New York Times.

Varumärket He-Man har alltså stått pall i omkring 40 år. Så sent som i somras släpptes en ny animerad version på Netflix – nämligen serien "Masters of the Universe: Revelation".