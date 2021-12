Flera svenska spel bland storsäljarna i år

Fakta: De tolv mest inkomstbringande spelen på Steam 2021 "Naraka bladepoint"*

"Dead by daylight"

"GTA V"

"Valheim"*

"Battlefield 2042"*

"Rainbow six siege"

"Apex legends"

"Destiny 2"

"PUBG battlegrounds"

"New world"*

"CS: Go"

"Dota 2" Fotnot: Spel som släppts under 2021. Listan bygger på data mellan 1 januari 2021 och 15 december 2021. Källa: Steam

Några exakta siffror släpper inte Steam, men Skövdebaserade Iron Gates succé "Valheim" är ett av de tolv mest inkomstbringande spelen i världen på plattformen i år. Bland de tolv letar sig även Dices "Battlefield 2042" in, som fick en skakig start vid släppet i november, men innebar trots det ett rejält klirr i kassan.

Någonstans mellan plats tolv och tjugofyra placerar sig "It takes two", av Jofes Fares studio Hazelight, och på topp 40 återfinns Paradox rymdstrategispel "Stellaris".

Paradoxspelen "Crusader kings 3" och "Hearts of iron IV" finns också på topp 100-listan, tillsammans med Experiment 101:s debuttitel "Biomutant" jaktspelet "The hunter: Call of the wild" och "Battlefield V" och fabriksbyggarspelet "Satisfactory".

Om man tittar på statistiken över vilka spel som spelats mest så sticker "Valheim" ut, som ett av tio spel som haft fler än 200 000 spelare samtidigt. Där kan nämnas att Overkills bankrånarspel "Payday 2" från 2013 under 2021 lockade fler än 60 000 spelare samtidigt.

Samarbetsskjutaren "GTFO" fick ett hedersomnämnande som ett av de mest inkomstbringande spelen som lämnade den så kallade "early access"-kategorin, och numera är konventionellt släppt.