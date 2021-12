En målning föreställer stadens opera med nazistflaggor och svastikor invävda i tapeterna. Utställningen "Vienna falls in line. The politics of art under national socialism" öppnade i oktober och är en del av en nu pågående uppgörelse med ett fult kapitel i den österrikiska historien, skriver AFP.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/noje/kultur/979916-wien-tar-itu-med-nazikonst Kopiera länken Utställningskuratorerna har varit noga med att inte ge den nazistiska konsten alltför mycket "aura". — Den här kan inte vara som andra utställningar i klassisk betydelse ... den måste brytas upp, säger kurator Ingrid Holzschuh till AFP. Utställningen är baserad på fyra års forskning. Tillsammans med sin kollega Sabine Plakolm-Forsthuber har Ingrid Holzschuh gått igenom medlemsfiler tillhörande 3 000 konstnärer som officiellt var med i nazisternas konstnärliga organisation efter maktövertagandet i Österrike. Dessa blev accepterade av nazisterna först efter noggrann granskning. De konstnärer i Wien som inte samarbetade eller sympatiserade med nazisterna tvingades fly eller mördades i koncentrationsläger enligt uppgifter i utställningskatalogen. Större delen av den konst som ingår i utställning har i decennier förvarats nedpackad av staden Wien. Wien Museum berättar också om de konstnärer som gjorde den. — Det finns ett stort behov av att förlika sig med historien. Det finns fortfarande många luckor, och de behöver fyllas, säger Ingrid Holzschuh.