Hotad natur står i fokus i coronakonsten

Fakta: "Coronasamlingen" Statens konstråd fick i uppdrag av regeringen att köpa konst för 25 miljoner kronor under 2021 för att stötta konstnärer under pandemin. 60 procent av de köpta verken är gjorda av kvinnor och 30 procent av konstnärer bosatta utanför storstadsregionerna. För att verkligen nå ut i landet gjorde Konstrådet bland annat en utlysning där konstnärer själva fick föreslå verk, vilket 2 021 konstnärer också gjorde. Regionerna arrangerade portfoliovisningar, samtidigt som även gallerier hade möjlighet att lämna in förslag.

Målningen är ett av de 520 konstverk som Statens konstråd köpt in under 2021 för att stötta konstnärer under pandemin. Satsningen gjordes på uppdrag av regeringen som avsatte 25 miljoner kronor till stödköpen, det vill säga bra mycket mer än de 3 till 4 miljoner kronor som rådet vanligen har till sitt förfogande.

— Det här var en helt unik satsning, en extraordinär insats kan man säga, säger Patrick Amsellem, direktör på Statens konstråd.

Nu levande konstnärer

"Coronasamlingen" – som den kommit att kallas – ska vara en representativ samling för det som händer i konstlivet i hela landet. Merparten av de inköpta verken är gjorda under de senaste fem åren, ett fåtal är äldre. Alla har dock gjorts av nu levande konstnärer i olika åldrar. Konstrådet har också försökt köpa in verk av fotografiska konstnärer, däribland Eva Klasson, Anders Petersen och JH Engström, vars genre varit underrepresenterad.

Bara nästa år

Första helgen i juni öppnar en utställning med verk ur "Coronasamlingen" på Havremagasinet i Boden, och i september fortsätter utställningen till Skissernas museum i Lund.

— Precis som all vår konst kommer de här verken att placeras på olika platser där människor jobbar, studerar och där medborgare möter myndigheter på olika sätt. Det är ju ingen sammanhållen samling även om vi nästa år gör två utställningar där vi visar ett urval. Det blir de enda gångerna som de här verken visas tillsammans, säger Patrick Amsellem.